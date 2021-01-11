السلطات التركية تحقق في استغلال فيسبوك وواتساب لـ بيانات المستخدمين

بدأ مجلس المنافسة التركي تحقيقًا في قواعد الخصوصية على موقع Facebook وخدمة الرسائل الفورية WhatsApp، والتي يلتزم المستخدمون بقبولها إذا أرادوا الاستمرار في استخدام الخدمة.

ويقوم المجلس التركي بالتحقيق في سياسة الخصوصية الجديدة بحثًا عن انتهاكات محتملة لقوانين المنافسة في البلاد بسبب اهتمام منصة التواصل الاجتماعي المتزايد بجمع بيانات المستخدمين الخاصة.

وتسمح القواعد الجديدة، في حالة قبولها، لـ فيسبوك بجمع واستخدام بيانات المستخدمين الخاصة، مثل مواقعهم وأرقام هواتفهم.

وتدعي الشركة أنها ستستخدم البيانات لدراسة عادات وأذواق عملائها ، ولن تشارك المعلومات إلا ضمن نظامها البيئي للتطبيقات.

وأمر مجلس المنافسة التركي فيسبوك بإلغاء شرط قبول السياسة الجديدة أثناء التحقيق.

وبعد رد الفعل العنيف من المستخدمين، قرر فيسبوك إجراء استثناء، ولكن فقط لـ "منطقة أوروبا" شملت المنطقة المذكورة دول الاتحاد الأوروبي فقط، مما دفع المواطنين الأتراك إلى التحول إلى خدمات الرسائل الأخرى، على تطبيقات مثل BiP وDedi وSignal

وTelegram.

وشارك المستخدمون عزمهم على استبدال تطبيق المراسلة الشهير على Twitter، مصحوبًا بعلامة التصنيف #WhatsAppSiliyoruz (#DeletingWhatsApp).

وأدخلت شركة فيسبوك العملاقة للتكنولوجيا قواعد سياسة جديدة بسبب تسرب بيانات المستخدمين واستخدامها بقصد التأثير على اختيارهم الانتخابي في الانتخابات.

وتم جمع البيانات الخاصة بـ 87 مليون مستخدم على Facebook من قبل شركة الاستشارات السياسية سيئة السمعة والتي انتهت صلاحيتها الآن Cambridge Analytica ، والتي استخدمتها لتحديد الناخبين الذين يمكن التأثير عليهم لصالح بعض المرشحين

وتم التعاقد مع CA للمساعدة في حملة المغادرة قبل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومن قبل الجمهوريين خلال الدورة الانتخابية لعام 2016.

واندلعت الفضيحة بمجرد أن أدرك الجمهور أن شركة Cambridge Analytica استخدمت البيانات التي تم جمعها على Facebook عن الأشخاص للتأثير المزعوم على نتيجة الانتخابات.

وأصبح Facebook لاحقًا موضوع العديد من التحقيقات والتدقيق في الكونجرس حول معالجته للبيانات الشخصية.