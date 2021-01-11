التعليم السعودية تكشف عن آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442

مع بداية الفصل الدراسي الثاني داخل المدارس السعودية يسعى كل من الطلاب وأولياء الأمور نحو التعرف على آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني فهل يستمر النظام التعليم عن بعد، أو يتم الدراسة من خلال الحضور في المدارس، لم تعلن الوزارة بشكل تفصيلي عن مسار العملية التعليمية في الفترة المقبلة لكن أوضحت أنه سيتم الاستمرار في نظام التعليم عن بعد بدون الذهاب إلى المدارس.آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442
كان من المحدد استمرار الدراسة في الفصل الدراسي الأول لمدة 7 أسابيع فقط لكن الظروف حينها من انتشار فيروس كورونا وتخوف الوزارة وكذلك أولياء الأمور على صحة الطلاب استمر الفصل الدراسي الأول بالكامل من خلال نظام التعليم عن بعد، وكان نظام التعليم ناجحاً وفقاً لما ذكره كل من الطلاب وأولياء الأمور وبنجاح الطلاب والانتقال للفصل الدراسي الثاني تتخذ الوزارة مجموعة من القرارات لتحديد مسار نظام التعليم في هذا الفصل الدراسي.الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1442
من بين القرارات التي اتخذتها وزارة التعليم في السعودية بشأن الفصل الدراسي الثاني هي استمرارية التعليم عن بعد، لكن الآلية بالتحديد ونظام الحصص والحضور فإن يتم الإعلان أو الإفصاح عنه من جهة رسمية في وزارة التعليم السعودية، لكن من المعلومات التي تم الإفصاح عنها من مصادر مؤكدة داخل الوزارة أنه ينبغي على المعلمين الحضور يوم واحد فقط خلال الأسبوع أما بالنسبة للطلاب فلا يتوجب حضورهم في المدارس لأن التعليم سبتك من خلال منصة مدرستي كنا كان في البداية في الفصل الدراسي الأول، ومن المتوقع أن يتم النظام على نفس الوتيرة وكذلك الاختبارات تتم بالطريقة نفسها في الفصل الدراسي الأول وذلك يعتبر مجموعة من الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من انتشار فيروس كورونا والإصابة به.
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مع بداية الفصل الدراسي الثاني داخل المدارس السعودية يسعى كل من الطلاب وأولياء الأمور نحو التعرف على آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني فهل يستمر النظام التعليم عن بعد، أو يتم الدراسة من خلال الحضور في المدارس، لم تعلن الوزارة بشكل تفصيلي عن مسار العملية التعليمية في الفترة المقبلة لكن أوضحت أنه سيتم الاستمرار في نظام التعليم عن بعد بدون الذهاب إلى المدارس.آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442
كان من المحدد استمرار الدراسة في الفصل الدراسي الأول لمدة 7 أسابيع فقط لكن الظروف حينها من انتشار فيروس كورونا وتخوف الوزارة وكذلك أولياء الأمور على صحة الطلاب استمر الفصل الدراسي الأول بالكامل من خلال نظام التعليم عن بعد، وكان نظام التعليم ناجحاً وفقاً لما ذكره كل من الطلاب وأولياء الأمور وبنجاح الطلاب والانتقال للفصل الدراسي الثاني تتخذ الوزارة مجموعة من القرارات لتحديد مسار نظام التعليم في هذا الفصل الدراسي.الفصل الدراسي الثاني في السعودية 1442
من بين القرارات التي اتخذتها وزارة التعليم في السعودية بشأن الفصل الدراسي الثاني هي استمرارية التعليم عن بعد، لكن الآلية بالتحديد ونظام الحصص والحضور فإن يتم الإعلان أو الإفصاح عنه من جهة رسمية في وزارة التعليم السعودية، لكن من المعلومات التي تم الإفصاح عنها من مصادر مؤكدة داخل الوزارة أنه ينبغي على المعلمين الحضور يوم واحد فقط خلال الأسبوع أما بالنسبة للطلاب فلا يتوجب حضورهم في المدارس لأن التعليم سبتك من خلال منصة مدرستي كنا كان في البداية في الفصل الدراسي الأول، ومن المتوقع أن يتم النظام على نفس الوتيرة وكذلك الاختبارات تتم بالطريقة نفسها في الفصل الدراسي الأول وذلك يعتبر مجموعة من الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من انتشار فيروس كورونا والإصابة به.
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