يبحث الكثير من ساكني المملكة العربية السعودية عن طريقة من أجل حجز موعد لقاح كورونا السعودية ولذلك يهتمون بالوصول للطريقة الصحيحة لحجز موعد للحصول على اللقاح، لذلك وفرت المملكة طريقة فعالة للوصول والحجز، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص اللقاح تابعونا.حجز موعد لقاح كورونا السعودية
لقد أتاحت وزارة الصحة اللقاح الخاص بمواجهة فيروس كورونا، والذي تم اعتماده بناء على التجارب التي أجريت وأثبتت مدى فعاليته بالنسبة للكثير من اللقاحات الأخرى التي عرضت للفيروس، بالإضافة لكونه أكثر اللقحات الفعالة والآمنة للوقاية من المرض، وأضافت الوزارة أنه سيتم أخذ الجرعة كُل عشرين يوم، لذلك يهتم الكثير بمتابعة أخبار كيفية حجز موعد لقاح كورونا السعودية.طريقة حجز موعد لقاح كورونا السعودية
قدمت وزارة الصحة مجموعة من الطرق الفعالة من أجل حجز موعد للقاح ولكن عليك مراعاة الالتزام بالمواعيد حتى تستطيع الحصول على اللقاح وتستفيد وذلك باستخدام تطبيق صحتي واتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم تحميل التطبيق على أجهزة الجوال، فيمكنك تنزيل التطبيق لأجهزة الأندر ويد، وتنزيله لأجهزة الأيفون.
- قم بتسجيل الدخول للتطبيق.
- الذهاب للخدمة الإلكترونية.
- انقر على خدمات التسجيل، والتسجيل في لقاح كورونا.
- إدخال كل المعلومات المطلوبة في المربعات المخصص له.
- النقر على كلمة تسجيل.
- سيطلب منك التطبيق إدخال بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك حتى يتم التواصل معك عند تحديد الموعد المناسب.
قامت الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي في السعودية بالإعلان عن توفر خدمة من أجل حجز موعد للحصول على التطعيم وذلك عن طريق استخدام تطبيق توكلنا، وصرحت أنه سيبث ذلك الإعلان من خلال القنوات الرسمية توكلنا، بالإضافة لعرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرنامج ولذلك أعلنت أنه يجب أن يقوموا مستخدمي البرنامج بتحديثه عبر المتجر الإلكتروني.الأشخاص المستهدفين لتلقي اللقاح
عرضت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية الفئات التي تم استهدافها في المراحل الأولى والثانية والثالثة من أجل تلقي اللقاح وهما:الأشخاص المستهدفين في المرحلة الأولى
- السكان والمقيمون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والأشخاص المعرضين للإصابة بشكل كبير.
- الأشخاص البدينين والذين يزنون أكثر من 40 في المائة.
- الأشخاص الذين يعانون من سوء عمل جهاز المناعة، كالذين تعرضوا لعمليات زرع الأعضاء أو الأشخاص، والذين يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة.
- الأفراد المصابون بالأمراض المزمنة مثل: الربو ومشاكل في الكلى والقلب وتصلب الشرايين والانسداد في أوردة الرئة، ومن تعرض لجلطة في الدماغ من قبل.
- ممن يتجاوز سنهم الخمسين عاما وأصحاب الأمراض المزمنة
- الأشخاص المستهدفين في المرحلة:
- كل المواطنين والمقيمين في المملكة.
الوسوم
يبحث الكثير من ساكني المملكة العربية السعودية عن طريقة من أجل حجز موعد لقاح كورونا السعودية ولذلك يهتمون بالوصول للطريقة الصحيحة لحجز موعد للحصول على اللقاح، لذلك وفرت المملكة طريقة فعالة للوصول والحجز، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص اللقاح تابعونا.حجز موعد لقاح كورونا السعودية
لقد أتاحت وزارة الصحة اللقاح الخاص بمواجهة فيروس كورونا، والذي تم اعتماده بناء على التجارب التي أجريت وأثبتت مدى فعاليته بالنسبة للكثير من اللقاحات الأخرى التي عرضت للفيروس، بالإضافة لكونه أكثر اللقحات الفعالة والآمنة للوقاية من المرض، وأضافت الوزارة أنه سيتم أخذ الجرعة كُل عشرين يوم، لذلك يهتم الكثير بمتابعة أخبار كيفية حجز موعد لقاح كورونا السعودية.طريقة حجز موعد لقاح كورونا السعودية
قدمت وزارة الصحة مجموعة من الطرق الفعالة من أجل حجز موعد للقاح ولكن عليك مراعاة الالتزام بالمواعيد حتى تستطيع الحصول على اللقاح وتستفيد وذلك باستخدام تطبيق صحتي واتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم تحميل التطبيق على أجهزة الجوال، فيمكنك تنزيل التطبيق لأجهزة الأندر ويد، وتنزيله لأجهزة الأيفون.
- قم بتسجيل الدخول للتطبيق.
- الذهاب للخدمة الإلكترونية.
- انقر على خدمات التسجيل، والتسجيل في لقاح كورونا.
- إدخال كل المعلومات المطلوبة في المربعات المخصص له.
- النقر على كلمة تسجيل.
- سيطلب منك التطبيق إدخال بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك حتى يتم التواصل معك عند تحديد الموعد المناسب.
قامت الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي في السعودية بالإعلان عن توفر خدمة من أجل حجز موعد للحصول على التطعيم وذلك عن طريق استخدام تطبيق توكلنا، وصرحت أنه سيبث ذلك الإعلان من خلال القنوات الرسمية توكلنا، بالإضافة لعرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرنامج ولذلك أعلنت أنه يجب أن يقوموا مستخدمي البرنامج بتحديثه عبر المتجر الإلكتروني.الأشخاص المستهدفين لتلقي اللقاح
عرضت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية الفئات التي تم استهدافها في المراحل الأولى والثانية والثالثة من أجل تلقي اللقاح وهما:الأشخاص المستهدفين في المرحلة الأولى
- السكان والمقيمون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والأشخاص المعرضين للإصابة بشكل كبير.
- الأشخاص البدينين والذين يزنون أكثر من 40 في المائة.
- الأشخاص الذين يعانون من سوء عمل جهاز المناعة، كالذين تعرضوا لعمليات زرع الأعضاء أو الأشخاص، والذين يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة.
- الأفراد المصابون بالأمراض المزمنة مثل: الربو ومشاكل في الكلى والقلب وتصلب الشرايين والانسداد في أوردة الرئة، ومن تعرض لجلطة في الدماغ من قبل.
- ممن يتجاوز سنهم الخمسين عاما وأصحاب الأمراض المزمنة
- الأشخاص المستهدفين في المرحلة:
- كل المواطنين والمقيمين في المملكة.
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