تردد قناة أبو ظبي الرياضية الأولي 2021 HD الناقلة لمباراة نصف نهائي كأس العرب

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الأولي من التردد الأعلى بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع موعد مباراة نصف نهائي كأس العرب، بين فريق الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري، حيث تقوم القناة بنقل أهم المباريات بأشهر البطولات العربية، فهي قناة مفتوحة ليس لها اشتراك مثل القنوات الرياضية المشفرة، وقد حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور العاشق لمباريات كرة القدم بالوطن العربي، بل حجزت مقعدها في الصفوف الأولي بين العديد من القنوات التي تقدم محتوي رياضي بمنطقة الشرق الأوسط، مثل قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة، المغربية الرياضية “3”، قناة السعودية الرياضية، قناة أون تايم سبورت، فهذه القنوات مفتوحة على مدار الأربع والعشرين ساعة لتقديم محتوي رياضي متنوع ومتميز.

التردد :- 12091.

الاستقطاب : عمودي.

معامل الترميز :- 27500.

معادل تصحيح الخطأ :- 5/6.

قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباراة الرجاء والإسماعيلي

تقام اليوم الأحد الموافق 11/1/2021 مباراة نصف النهائي لبطولة كأس الأندية الأبطال بين الإسماعيلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب، الساعة الثامنة بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على الملعب الكبير بمراكش، حيث كان مقرر أن تقام المباراة بالدار البيضاء ولكن نظراً لسوء حالة الطقس تم نقلها إلي مراكش، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين 1- صفر لصالح الإسماعيلي، وكان موعد هذه المباراة الأصلي في 15 مارس 2020، وتُنقل المباراة عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية الأولي.

قناة أبو ظبي الرياضية HD

تبث قناة أبو ظبي الرياضية بالتردد السابق بصيغة HD، وهي ضمن مجموعة قنوات رياضية إماراتية مجانية، تحمل نفس الاسم بتسلسل أرقام حتي 4، وهي تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام، بدأت في عام 1969 لنقل أهم الفاعليات والأحداث الرياضية بمختلف الرياضات، وتعمل إدارتها دائماً على التحديد والتجديد من حيث الشكل والمضمون، لكي تكسب رضا متابعيها وتدخل كل بيت بالوطن العربي بل تتخطي الحدود العربية لتصل للعالمية.