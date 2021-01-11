اقتراح الامتحانات الورقية وعودة الطلاب للمدارس، حل الامتحانات الورقية للمرحلة الثانوية والعودة للمدرسة في غضون 10 أيام العودة التدريجية للمدارس مع حضور الطلاب لأيام محددة وبقية الأيام عبر منصات تعليمية إلكترونية وتقييم الوضع الأكاديمي بشكل شهري حسب المعطيات الصحية امتحانات الصف العاشر من 17 إلى 28 يناير ، الصفين الحادي عشر والثاني عشر من 31 يناير إلى 11 فبراير4 حصص لجميع المراحل وقتهم يتراوح بين 20 و35 دقيقة والوقت يبدأ من الثامنة صباحًا كلف مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة بدراسة مقترحين الأول إجراء الاختبارات الورقية لطلبة المرحلة الثانوية للفصل الدراسي الأول الحالي، والثاني خطة العودة التدريجية للمدارس. في الفصل الدراسي الثاني في ظل جائحة كورونا، بما يضمن سلامة الطلاب والهيئات التعليمية والإدارية والعاملين بالمدرسة ، ورفع تقرير خلال أسبوع بهذا الشأن تضمن الاقتراح الأول بشأن إجراء الامتحانات الورقية لطلبة الثانوية العامة للفصل الدراسي الأول الحالي والذي نشرته جريدة الأنباء أن تكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول على النحو التالي: المرحلتين الابتدائية والمتوسطة التقييم الإلكتروني المرحلة الثانوية

تقام الامتحانات الورقية في المدارس مع تنفيذ جميع الاحتياطات الصحية حسب ما تم تنفيذه في امتحانات طلاب المنزل والدور الثاني في الفصل الدراسي السابق.

تقام الامتحانات الورقية في المدارس مع تنفيذ جميع الاحتياطات الصحية حسب ما تم تنفيذه في امتحانات طلاب المنزل والدور الثاني في الفصل الدراسي السابق. الصف العاشر الثانوي في جميع المدارس الثانوية من 17 يناير حتى 28 يناير الصف الحادي عشر الثانوي بقسميه في جميع المدارس الثانوية من 31 يناير إلى 11 فبراير الصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية بقسميها يتزامن مع امتحانات الصف الحادي عشر لكن الامتحانات ستقام في جميع مدارس المرحلة الإعدادية من 31 يناير إلى 11 فبراير أما المقترح الثاني وهو خطة العودة التدريجية للمدارس في الفصل الدراسي الثاني في ظل انتشار جائحة كورونا ، فقد اشتمل الاقتراح على حضور الطلاب للمدارس في أيام محددة وبقية الأيام دون حضور المتعلمين. من خلال المنصات التعليمية الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم للمتعلمين.

حضور المتعلمين بالمدارس المستوى الأول: يبدأون عملهم يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.

المستوى الثاني: يبدأون عملهم يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

المرحلة الابتدائية: تنقسم إلى مجموعتين بالتناوب المجموعة الأولى: وتشمل الصفوف “الأول – الثاني – الثالث” حيث تكون الحصص 3 أيام في الأسبوع الأول ويومين في الاسبوع الثاني. المجموعة الثانية: وتشمل الصفين الرابع والخامس ، وتعمل لمدة يومين في الأسبوع الأول و 3 أيام في الأسبوع الثاني. المرحلتين الابتدائية والمتوسطة التقييم الإلكترونيحضور المتعلمين بالمدارس الوسوم

اقتراح الامتحانات الورقية وعودة الطلاب للمدارس، حل الامتحانات الورقية للمرحلة الثانوية والعودة للمدرسة في غضون 10 أيام العودة التدريجية للمدارس مع حضور الطلاب لأيام محددة وبقية الأيام عبر منصات تعليمية إلكترونية وتقييم الوضع الأكاديمي بشكل شهري حسب المعطيات الصحية امتحانات الصف العاشر من 17 إلى 28 يناير ، الصفين الحادي عشر والثاني عشر من 31 يناير إلى 11 فبراير4 حصص لجميع المراحل وقتهم يتراوح بين 20 و35 دقيقة والوقت يبدأ من الثامنة صباحًا كلف مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة بدراسة مقترحين الأول إجراء الاختبارات الورقية لطلبة المرحلة الثانوية للفصل الدراسي الأول الحالي، والثاني خطة العودة التدريجية للمدارس. في الفصل الدراسي الثاني في ظل جائحة كورونا، بما يضمن سلامة الطلاب والهيئات التعليمية والإدارية والعاملين بالمدرسة ، ورفع تقرير خلال أسبوع بهذا الشأن تضمن الاقتراح الأول بشأن إجراء الامتحانات الورقية لطلبة الثانوية العامة للفصل الدراسي الأول الحالي والذي نشرته جريدة الأنباء أن تكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول على النحو التالي: المرحلتين الابتدائية والمتوسطة التقييم الإلكتروني المرحلة الثانوية

تقام الامتحانات الورقية في المدارس مع تنفيذ جميع الاحتياطات الصحية حسب ما تم تنفيذه في امتحانات طلاب المنزل والدور الثاني في الفصل الدراسي السابق.

تقام الامتحانات الورقية في المدارس مع تنفيذ جميع الاحتياطات الصحية حسب ما تم تنفيذه في امتحانات طلاب المنزل والدور الثاني في الفصل الدراسي السابق. الصف العاشر الثانوي في جميع المدارس الثانوية من 17 يناير حتى 28 يناير الصف الحادي عشر الثانوي بقسميه في جميع المدارس الثانوية من 31 يناير إلى 11 فبراير الصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية بقسميها يتزامن مع امتحانات الصف الحادي عشر لكن الامتحانات ستقام في جميع مدارس المرحلة الإعدادية من 31 يناير إلى 11 فبراير أما المقترح الثاني وهو خطة العودة التدريجية للمدارس في الفصل الدراسي الثاني في ظل انتشار جائحة كورونا ، فقد اشتمل الاقتراح على حضور الطلاب للمدارس في أيام محددة وبقية الأيام دون حضور المتعلمين. من خلال المنصات التعليمية الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم للمتعلمين.

حضور المتعلمين بالمدارس المستوى الأول: يبدأون عملهم يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.

المستوى الثاني: يبدأون عملهم يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

المرحلة الابتدائية: تنقسم إلى مجموعتين بالتناوب المجموعة الأولى: وتشمل الصفوف “الأول – الثاني – الثالث” حيث تكون الحصص 3 أيام في الأسبوع الأول ويومين في الاسبوع الثاني. المجموعة الثانية: وتشمل الصفين الرابع والخامس ، وتعمل لمدة يومين في الأسبوع الأول و 3 أيام في الأسبوع الثاني. المرحلتين الابتدائية والمتوسطة التقييم الإلكترونيحضور المتعلمين بالمدارس

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