تردد قناة أبوظبي الرياضية AD SPORTS HD 12021 الناقلة مباراة الرجاء والإسماعيلي في البطولة العربية

تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد 2021، الناقلة مباريات كأس العرب للأندية الأبطال تستعد ألليه لتنقل نصف النهائي الثاني في بطولة كأس محمد السادس للأندية، بين الإسماعيلي ممثل مصر والرجاء البيضاوي ممثل المملكة المغربية، وكان نادي اتحاد جدة السعودي قد تغلب على مواطنه نادي الشباب في نصف النهائي الآخر، ليحجز أولى بطاقات المباراة النهائية في انتظار الطرف الثاني الذي سيتحدد الليلة أما دراويش الكرة المصرية أو رجاء المغرب، وكانت المباراة الأولى بين الفريقين قد أنتته بفوز الإسماعيلي بهدف دون رد.

تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد

تنقل الليلة القناة الإماراتية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت المغرب، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، ويدير اللقاء تحكيمياً الحكم العراقي مهند الحمدان، وكان من المقرر أن تلعب المباراة في الدار البيضاء ولكن تم نقلها إلي مدينة مراكش في الملعب الكبير بمراكش، نظراً لغزارة هطول الأمطار وتضرر أرضية الملعب.

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 12091 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 بطاقة مباراة الإسماعيلي والرجاء الليلة المباراة الإسماعيلي & الرجاء البيضاوي المغربي الموعد والقناة 19.00 بتوقيت المغرب، 20.00 بتوقيت القاهرة، قناة AD SPORTS HD 1 المنافسة نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال ملعب المباراة الملعب الكبير بمدينة مراكش حكم المباراة الدولي العراقي مهند الحمدان قناة AD SPORTS HD 1 القنوات الرياضية الإماراتية تمتلك حقوق نقل العديد من الفاعليات الرياضية العالمية الهامة، التي تحظى بمشاهدة كبيرة من الجمهور الإماراتي والعربي وأهم الحقوق ما يلي. مباريات دوري الخليج العربي، ومباريات كأس رئيس الدولة. مباريات الدوري الهولندي الممتاز في كرة القدم. مباريات بطولة السوبر المصري الإماراتي، والسوبر الإماراتي. جميع المسابقات الرياضية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية التي تقام في الإمارات. تنقل القنوات الرياضية الإماراتية مباريات الدوري الألماني الممتاز في كرة القدم “البوندزليجا”. سباقات الهجن في الإمارات والمنطقة العربية من أهم أنشطة التي يتم متابعتها. بطاقة مباراة الإسماعيلي والرجاء الليلة

تردد قناة أبوظبي الرياضية 2021