اسعار البنزين في ارامكو السعوية يتم إعلانها شهريًا، حيث يتم تحديد تسعيرة البنزين الجديدة لكل شهر داخل المملكة من خلال ما تعلن عنه شركة ارامكو من أسعار لكل أنواع الوقود، وتقوم ارامكو بتوزيع الوقود بالتجزئة للبنزين 91 و 95، والديزل، والكيروسين، وغاز البترول المسال، وسوف تذكر سعر كل نوعٍ فيهم على حدى، كذلك سنتهتم بذكر فارق السعر الذي لوحظ في هذا الشهر عن نظيره في الشهر السابق.

اسعار البنزين “ارامكو” السعودية يناير 2021 موعد تطبيق تسعيرة البنزين الجديدة

تهتم شركة أرامكو بكل منتجات الوقود داخل السعودية، وتعلن دومًا أسعار المحروقات المتجددة، وتعلن الشركة اسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر، وتم بالأمس الإعلان عن الأسعار الجديدة، كما تم الإعلان عن موعد تطبيق التسعيرة الجديدة ليبدء من اليوم 11 يناير 2021، الموافق 27 جمادى الأول 1442.

سعر البنزين اليوم

في التالي نقدم لكم سعر لتر البنزين اليوم والتي قد طرأ عليها تغيّرًا طفيفًا عن اسعار البنزين لشهر ديسمبر 2020، والأسعار نعرضها لكم وفقًا لما أعلنته شركو ارامكو في أمس اليوم 10 يناير 2020، الموافق 26 جمادى الآخر 1442:

سعر لتر البنزين 95 هو 1.75 ريال سعودي.

سعر لتر البنزين 91 هو 1.62 ريال سعودي.

سعر لتر وقود الكيروسين هو 0.70 ريال سعودي.

سعر لتر وقود الديزل هو 0.52 ريال سعودي.

سعر لتر غاز البترول المسال هو 0.75 ريال سعودي.

اسعار البنزين ارامكو

تعرض ارامكو اسعار البنزين في كل شهر من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، ولذا يبحث أصحاب السيارات في هذا الموعد من كل شهر على موقع ارامكو لمعرفة أسعار المواد البترولية الجديدة، حتى لا يلتبس عليهم الأمر عند شراء الوقود لمركباتهم، كما يبحث البعض كذلك عن نوعية الوقود التي تلائم السيارة والمحرك لخاص بها.

اسعار البنزين لشهر ديسمبر

اسعار البنزين لشهر يناير قد اختلفت قليلًا عن الأسعار التي كانت عليها في شهر ديسمبر الماضي، حيث حدثت زيادة ملحوظة في سعر البنزين 95 ليتغير السعر من 1.55 إلى 1.75 ريال سعودي للتر، والأمر ذاته بالنسبة للبنزين 91، حيث زاد سعره من 1.42 إلى 1.62 ريال سعودي للتر، بينما لم يحث تغيّر يذكر في أسعار الديزل، والكيروسين، وغاز البترول المسال.

عرضنا لكم أسعار البنزين في شركة ارامكو السعودية، الخاصة ببيع الوقود بالتجزئة، حيث ألقينا الضوء على سعر البنزين 95، و 91، والديزل، والكيروسين، ووضحنا ما حدث من تغيّر في أسعار الوقود لشهر يناير عن نظيرها لشهر ديسمبر، فتابعونا لمعرفة كل ما يخص سعر الوقود، والعملات، والذهب، وكل ما يخص السلع.