أخبار اليمن : رئيسا برلمانية ووزارية المؤتمر يؤكدان تجاوز المؤتمر رهانات التفكيك

رئيسا برلمانية ووزارية المؤتمر يؤكدان تجاوز المؤتمر رهانات التفكيكجددا رئيسا الكتلتين البرلمانية والوزارية للمؤتمر الشعبي العام التأكيد على موقف المؤتمر الشعبي العام الثابت ضد العدوان الظالم والحصار الغاشم على اليمن منذ العام 2015، كمبدأ وطني ثابت قبل ان يكون موقفا سياسي للمؤتمر الشعبي العام كحزب سياسي .

واشادا القياديان المؤتمريان، عزام صلاح وجلال الرويشان ، بجهود قيادات المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالمناضل الشيخ/ صادق أمين أبو راس، ونوابه والأمين العام، واعضاء اللجنة العامة، وقيادات المحافظات، في تطبيع الأوضاع بعد احداث ديسمبر2017م، ولملمة صفوف المؤتمر وتجاوز الكثير من الصعاب، وإستعادة بعض ممتلكات ومقرات المؤتمر، والافراج عن الكثير من السجناء.

وفي لقاء خاص بثته قناة (اليمن اليوم) استعرض رئيس الكتلة البرلمانية، عزام صلاح، مخاضات إنعقاد إجتماع اللجنة العامة في 7يناير2018م، مشيرا إلى أن الايام الاولى لما بعد احداث ديسمبر شهدت لقاءات متعددة لقيادات المؤتمر العليا واجريت مشاورات واسعة قبيل تحديد موعد إجتماع 7 يناير2018م.

واعتبر صلاح اجتماع 7يناير 2018 هو إجتماع تاريخي جسدت فيه قيادات المؤتمر معنى تحمل المسئولية التاريخية واعيد للمؤتمر وجوده، وسط رهانات بإنتهاء وتفكيك المؤتمر.

ولفت إلى أن قيادات المؤتمر الشعبي العام استطاعت خلال 3 سنوات ماضية، تجاوز المرحلة العصيبة والعبور إلى بر الأمان بالمؤتمر في إطار الثوابت الوطنية، مؤكدا أن المؤتمر الشعبي العام وجد ليبقى كحزب سياسي يمارس عمله التنظيمي والسياسي في اوساط الجماهير داخل اليمن في المحافظات والمديريات والعزل والقرى.

وبتعاون من قيادة " انصار الله"، قال رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام عزام صلاح، إن قيادة المؤتمر استطاعت تجاوز المرحلة، بالاسهام منذ الساعات الاولى في تضميد الجراح، وإيجاد الحلول للقضايا الانسانية والافراج عن المحتجزين وتطبيع الاوضاع واستعادة بعض ممتلكات ومقرات المؤتمر.

واعتبر صلاح إنعقاد إجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية في 2 مايو 2019م، والذي تم فيه إنتخاب قيادات المؤتمر الشعبي العام ، إعتبر الاجتماع تفعيلا للنظام الداخلي ولوائح المؤتمر وتعزيزا لمشروعية القيادة في الداخل، منوها إلى أن الاجتماع حظي بحضور قياسي لأول مرة من جميع المحافظات.

مشيرا إلى أن إجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية مكّن قيادة المؤتمر من ممارسة صلاحياتها لتنفيذ توصيات اللجنة الدائمة الرئيسية ومخرجات الاجتماع، ومن ذلك تحديث واعادة تنظيم الأمانة العامة بما يتواكب مع المتغيرات .

رئيس الكتلة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام، اللواء جلال الرويشان، اكد من جانبه أن المؤتمر الشعبي العام استطاع في فترة وجيزة تجاوز الكثير من الاشكاليات التنظيمية والسياسية.

مشيرا إلى ما يتمتع به رئيس المؤتمر الشيخ صادق أمين ابو راس من خبرة تنظيمية وادارية منذ تأسيس المؤتمر، ساعدته في لملمة صفوف المؤتمر وتماسك قاعدته الجماهيرية، مقارنة باحداث مماثلة ادت إلى تفكك احزاب وانظمة سياسية.

ولفت الرويشان إلى ان الاحزاب السياسية تعتمد في ادائها وعملها على القواعد الجماهيرية وتتحدث باسم كتلة شعبية جماهيرية، وأي حديث لقيادات حزبية في الخارج باسم المؤتمر فهي اوهام ومغالبة لطبائع التاريخ والجغرافيا .

