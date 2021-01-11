اليونان تمدد الخدمة العسكرية الإلزامية بدءًا من مايو

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "تا نيا" اليونانية، اليوم الإثنين، سيرفع هذا الإجراء عدد الجنود فى الخدمة الإلزامية من مئة ألف إلى 133 ألف جنديًا، حيث يتعين على الذكور فوق 18 عامًا أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بالقوات المسلحة اليونانية، بينما تبقى هذه الخدمة اختيارية للإناث.

وبحسب التقارير، يأتى قرار الدفاع اليونانية فى ظل استمرار الخلافات مع تركيا التى تصر على التنقيب غير المشروع عن الغاز فى بحر إيجه وشرق البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص واليونان.

وكان رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، أعلن بالفعل عن هذا التمديد فى سبتمبر الماضى، إلا أنه لم يوضح متى سيدخل القرار إلى حيز التنفيذ.

يذكر أن اليونان تنفق نحو 2.58% من الناتج المحلى الإجمالى على الدفاع، وتخطط أثينا لشراء 18 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال، والتى من المقرر أن يوافق عليها البرلمان هذا الأسبوع، إضافة إلى فرقاطات جديدة، وغير ذلك من المعدات العسكرية.