السعودية ترحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

جدة - نرمين السيد - وعبرت الوزارة، بحسب "روسيا اليوم"، عن تطلعها فى أن يسهم ذلك التصنيف فى وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثى الإرهابية وداعميها، حيث أن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربى و لاستهداف الشعب اليمنى وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وأضافت الوزارة، أن التصنيف سيؤدى لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة وسيجبر قادة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية".

وأكدت الوزارة، دعم المملكة لجهود المبعوث الأممى لليمن، مارتن غريفث ومقترحاته لإنهاء الأزمة فى اليمن والتوصل إلى حل سياسى شامل وفق.

وقال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، فى وقت سابق، إن وزارة الخارجية ستخطر الكونجرس بنيتها تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية "منظمة إرهابية أجنبية".