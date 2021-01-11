رفض طلب ترامب بتسريع النظر فى دعاوى الطعن بنتائج الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، رفض القضاة تسريع النظر فى ثمانى قضايا تتعلق بالطعن بنتائج الانتخابات، بما فى ذلك ثلاث قضايا رفعتها حملته للطعن فى نتائج الانتخابات فى ويسكونسن وبنسلفانيا، وهما ولايتان خسرهما أمام الرئيس المنتخب جو بايدن. وأعلنت المحكمة، قرارها دون أن تكشف فيه عن تصويت القضاة أو مبرراتها، وهى الطريقة المعتادة التى تتعامل بها المحكمة العليا مع رفض مثل هذه الطلبات.

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