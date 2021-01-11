الصحة العالمية تعتزم تزويد اليمن بـ 20% من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الصحة اليمنى الدكتور قاسم بحيبح، اليوم الإثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية لدى اليمن الدكتور أدهم رشاد؛ لمناقشة دعم المنظمة للقطاع الصحى.

وأكد الوزير اليمنى أهمية التعاون المشترك مع المنظمة، لتعزيز منظومة القطاع الصحى، وحرص الوزارة على تسهيل عملها وتذليل كل التحديات التى تواجهها، داعيا المنظمة إلى العمل من العاصمة المؤقتة عدن، مشيراً إلى أن أوضاع القطاع الصحى فى اليمن تتطلب تعزيز التعاون المشترك، لتحقيق تنمية مستدامة خاصة فى مجالات التجهيزات والكادر.

من جانبه، أكد الدكتور أدهم رشاد أن المنظمة ستعمل على توسيع نطاق عمل مكتب المنظمة بعدن، بما ينعكس إيجاباً على مستوى ونوعية التدخلات التى تقوم بها المنظمة فى اليمن.

واستعرض رشاد عمل المنظمة لتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، المتوافقة مع طبيعة اليمن، بالتنسيق مع الجهات المانحة، لاستهداف الفئات ذات الأولوية القصوى، منها الكوادر الصحية بمختلف أنواعها والمواطنين من عمر 55 عاما وما فوق.