سلطان عمان يعلق على نتائج القمة الخليجية

أشاد السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بالقمة الخليجية التي عقدت مؤخرًا بالمملكة العربية السعودية، والتي ساهمت في إنجاحها وما تحقق فيها من نتائج إيجابية على صعيد التفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشاد بالدور الرائد الذي قام به أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في دعم المسيرة الخليجية تحقيقًا لطموحات شعوبها.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم "الاثنين" لاجتماع مجلس الوزراء العُماني بقصر البركة العامر بمسقط.

وفي بداية الاجتماع توجه السلطان هيثم بن طارق للخالق سبحانه وتعالى بالحمد والشكر على نعمائه وفضله العميم على سلطنة عُمان وأبنائها الكرام، سائلًا المولى أن يكون العام الجديد ۲۰۲۱م عام خير وبركة على عُمان وأبنائها وكافة القاطنين على أرضها الطيبة، مشيدًا بما تحقق على أرض السلطنة من منجزات رائدة بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للمغفور له السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه.

وأشار السلطان هيثم بن طارق إلى أن اليوم الموافق 11 يناير 2021م، يصادف ذكرى توليه حكم عُمان، ويعتبر منطلقًا لاستكمال مسيرة النهضة العُمانية المتجددة بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق مفعم بمشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن المعطاء العزيز على قلب كل مواطن لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات، وبما يلبي طموحات وتطلعات الجميع.

وأوضح سلطان عُمان أنه أصدر اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا يقضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة يأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة القادمة لعُمان، وبما يتواكب مع التطلعات والرؤى المستقبلية، مشيرًا إلى أنه تم في النظام الأساسي الجديد وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال الحكم، وفي إطار اهتمامه ومتابعته لأداء الحكومة العُمانية في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة فقد أفرد النظام الأساسي فصلًا خاصًا لمتابعة سير العمل في الوحدات الحكومية.

كما أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومًا ساميًا آخر اليوم، يقضي بإصدار قانون خاص لمجلس عُمان – الذي يضم مجلسي الدولة والشورى – يبين أدواره واختصاصاته وآليات عمله، إيمانًا من السلطان هيثم بأهمية دور مجلس عُمان ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة.

واهتمامًا منه بما يبديه المواطنون من آراء، جدد السلطان هيثم بن طارق التأكيد على أهمية قيام المسئولين العُمانيين بتكثيف لقاءاتهم مع المواطنين وكافة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوحدات التابعة لهم كل في مجاله، مع توضيح البرامج والإجراءات التي تتخذها الحكومة خاصة فيما يتعلق بالسياسات والخدمات المقدمة وآلياتها.

وأكد سلطان عُمان على أولوية المرحلة المقبلة المتمثلة في تشغيل المواطنين في القطاعين العام والخاص، موجهًا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعيين في مؤسسات الدولة المختلفة وفق الاحتياجات الفعلية لها، والعمل مع القطاع الخاص للقيام بدوره في هذا الجانب وتحفيزه على استيعاب الباحثين عن عمل في قطاعاته المختلفة.

وتأكيدًا على حرصه المتواصل واهتمامه بكل ما يتعلق بالصحة العامة والتطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ۱۹)، استمع السلطان هيثم بن طارق إلى خطة الجهات المعنية بتوفير اللقاحات لفئات المجتمع، مشيدًا بالجهود المبذولة في هذا الجانب، ومؤكدًا على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير هذه اللقاحات.