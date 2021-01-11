أول تعليق من ميلانيا ترامب على أحداث العنف بالكونجرس

علقت السيدة الأولى الأمريكية، ميلانيا ترامب، اليوم الاثنين، لأول مرة على أحداث العنف التي وقعت في الكونجرس يوم الأربعاء الماضي، من قبل مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.
وقالت ميلانيا ترامب، في بيان مكتوب، نشره موقع البيت الأبيض، وشاركت بنشره السيدة الأولى الأمريكية، عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن قلبها مع الستة أشخاص الذين لقوا حتفهم يوم الأربعاء الدامي خلال أعمال الشغب بمبنى الكابيتول، وفقًا لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية.
وأضافت "أشعر بخيبة أمل وإحباط حيال ما وقع الأسبوع الماضي. أرى أنه من المشين أن تتخلل هذه الأحداث المأساوية هجمات الشخصية غير المبررة، واتهامات كاذبة".
وتابعت: "لا ينبغي استخدام ما حدث لتحقيق المكاسب الشخصية".
وأكدت ميلانيا أنها تدين بالفعل العنف الذي اندلع في مبنى الكابيتول، مناشدة الشعب بعدم وضع افتراضات على أساس لون بشرة الشخص أو استخدام أيدولوجيات سياسية مختلفة كأساس للعدوان والشر.
ودعت السيدة الأولى الأمريكية إلى التركيز على ما يوحد الأمريكيين وليس على ما يفرقهم ويسبب الانقسام فيما بينهم.
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