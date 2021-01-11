إدارة ترامب ستعيد كوبا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب

ذكرت وكالة بلومبرج نيوز نقلًا عن مصدرين بوزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب ستعيد كوبا إلى القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. ووفقا لما تم اعلانه منذ قليل سيتم اتخاذ هذه الخطوة على أساس أن كوبا ما زالت تؤوي هاربين أمريكيين وترفض طلب تسليم كولومبي لأعضاء جيش التحرير الوطني المرتبطين بتفجير عام 2019 ، حسبما حددته النسخة.

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