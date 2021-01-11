أول رد من ميليشيا الحوثي على قرار واشنطن بتصنيفها منظمة إرهابية

علقت ميليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، على تصنيف الولايات المتحدة للجماعة منظمة إرهابية، مؤكدة أن لها "حق الرد".

وقال محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في تغريدة على تويتر إن "أمريكا هي مصدر الإرهاب، وسياسة إدارة ‎ترامب إرهابية، وتصرفاتها إرهابية، وما تقدم عليه من سياسات تعبر عن أزمة في التفكير".

وأوضح الحوثي أن الإعلان الأمريكي "هو تصرف مدان، ونحتفظ بحق الرد أمام أي تصنيف ينطلق من إدارة ترامب أو أي إدارة".

وأكد أن التصنيف الأمريكي لا يهم الشعب اليمني لأن الولايات المتحدة شريكا فعليا في قتله وتجويعه، على حد تعبيره.

من جانبه، قال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين إن "الموقف الأمريكي لا جديد فيه على المستوى العملي إذ قد مارسوا بحق الشعب اليمني أبشع أنواع الجرائم والعقوبات الاقتصادية والإنسانية والتدخل العسكري والدعم الشامل للعدوان علينا".

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية ستخطر الكونجرس بنيته تصنيف الحوثيين - جماعة أنصار الله- منظمة إرهابية أجنبية.