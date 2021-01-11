البحرين: تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية خطوة بالغة الأهمية

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الاثنين، عن ترحيبها بقرارالإدارة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، ووضع قياداتها على قائمة الإرهاب، باعتبارها خطوة ضرورية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها ضد الشعب اليمني الشقيق، ومواجهة إصرارها المستمر على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة تنفيذًا لأجندة النظام الإيراني الذي يدعمها.
وأشادت الخارجية البحرينية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل استتباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم ومحاربة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة، وفقًا لوكالة أنباء البحرين.
وأكدت الخارجية البحرينية على الأهمية البالغة لقرار تصنيف ميلشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، وعلى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات مماثلة تجاه هذه الجماعة الإرهابية، بسبب ما ترتكبه من اعتداءات آثمة على الشعب اليمني ودول الجوار وتهديد الملاحة الدولية، ومواصلتها عرقلة كافة الجهود الهادفة للتوصل إلى سلام دائم وحل سياسي يحفظ للجمهورية اليمنية وحدتها وسلامة أراضيها.
وأعلنت الولايات المتحدة، فجر اليوم، تصنيف مليشيات الحوثي اليمنية جماعة إرهابية، في خطوة من شأنها تعزيز جهود تسوية الأزمة اليمنية التي استمرت لأكثر من 6 سنوات.
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