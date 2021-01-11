الداعية عدنان أوكتار.. الحكم على صديق سابق لأردوغان بالسجن 1000 عام

قضت محكمة تركية في إسطنبول بسجن الداعية الشهير عدنان أوكتار 1075 عاما و3 أشهر، لاتهامه بعدد من الجرائم منها إدارة منظمة لغرض ارتكاب جريمة، والاعتداء الجنسي على قاصرين، والاحتيال.

وكان عدنان أوكتار صديقا سابقا مقربا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واشتهر بإقامة سهرات دعوية يتخللها الرقص والخمر والإثارة.

لكن في 2018، انقلب النظام التركي على الداعية أوكتار واتهمه بتأسيس منظمة إجرامية، والاعتداء الجنسي على الأطفال، والتحرش الجنسي، وإقامة علاقات جنسية مع القُصر، والاختطاف، والاغتصاب، والابتزاز، وحرمان أشخاص من الحرية بطريقة غير قانونية، والتجسس العسكري والسياسي، والاحتيال من خلال استغلال المعتقدات الدينية ومشاعر الناس، وانتهاك الخصوصية، وتزوير الوثائق، وغيرها من الجرائم.

واشتهر عدنان أوكتار باسم "هارون يحي" وتم اعتقاله في 2018 بناء على التهم السابقة، وكان له فتاوى مثيرة، لقيت انتقادات واسعة.

وفي وقت سابق، قال أوكتار إن الرئيس التركي كان يتردد على منزله وأنه كان على معرفة جيدة به.

ودائما ما كان يظهر محاطا بعدد من الفتيات والراقصات شبه العاريات مرتديات ملابس مثيرة وأمامهن زجاجات من الخمر، كان يعاقب المرأة التي تعصي الأوامر باغتصابها من قبل 20 رجلا لمدة 24 ساعة.