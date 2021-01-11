نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقبات أمام المصالحة.. هل تذيلها قطر وتلتزم باتفاق العلا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظر القادة العرب وشعوبهم إلى قمة العلا بكثير من التفاؤل والأمل في تخطي الأزمة، التي تسببت فيها قطر بسبب دعمها للإرهاب وتمويله، والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية.

ورغم مرور أيام قليلة على توقيع الاتفاق، إلا أنه تنعدم أي بادرة إيجابية من الدوحة، بل الإشارات الآتية عبر الإعلام القطري وأبواقه غير الرسمية، تحمل كثيرا من السلبية وعدم الجدية، وفقا لما نقلته قناة "مداد نيوز".

ما زالت قطر تضع العقبات أمام المصالحة بدعم وإيواء عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، وإطلاق الأبواق المعادية تجاه الدول العربية، والتعامل مع الدول التي ترعى الإرهاب، وتعبث بأمن واستقرار الدول العربية، وفي مقدمتها تركيا وإيران، فهل ستعمل قطر إنجاح المصالحة؟ أم ستستمر في طريق العداء؟.