بالخطوات تسجيل المقررات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وشروط القبول

تزداد عمليات البحث في محركات جوجل حول جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وشروط التقديم، حيث أعلنت الجامعة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن بدء التسجيل في يوم الاثنين الموافق 11 من شهر يناير، حيث يبدأ التسجيل للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هجرية في نظام سجلات الطلاب على الموقع الإلكتروني، ويتم التسجيل من خلال رابط التسجيل الرسمي الذي نعرضه لكافة المتابعين من خلال هذا المقال، كما دعت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الطلاب إلى الإطلاع على دليل تسجيل المقررات وقراءة إرشادات التسجيل جيداً قبل عملية تسجيل المقررات.

تسجيل المقررات في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل :

يتم التسجيل في الجامعة وفقاً للخطة الدراسية المقررة من قبل الجامعات وفقاً للمسار الذي يتم اتباعه في الوقت الحالي، حيث تضم الخطة موعد بدء التسجيل في مقررات الفصل الدراسي الثاني في الجامعة، علماً بأن فترة التقديم تستمر لمدة 5 أيام أي ينتهي التسجيل في يوم السبت المقبل، ومن الجدير بالذكر أن التسجيل يتم من خلال الدخول على موقع عمادة القبول والتسجيل في جامعة الإمام عبدالرحمن على الإنترنت عبر الرابط الإلكتروني للجامعة، ويبدأ التسجيل في الثامنة صباحاً لطلاب المسار الصحي من المستوى 7 حتى المستوى 12 وفي التاسعة صباحاً يبدأ التسجيل لطلاب المسار الهندسي في المستويين التاسع والعاشر، وعند الساعة 11 صباحاً يبدأ تسجيل طلاب المسار الإنساني في المستويين السابع والثامن وبعدها بساعة يبدأ تسجيل طلاب المسار في المستويات من السابع حتى العاشر.

شروط القبول في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل :

يذكر أن القبول في جامعة الإمام عبد الرحمن له العديد من الشروط منها :

أن يكون الطالب سعودياً أو من أم سعودية يشترط لقبول طالب المنحة الداخلية من غير السعوديين سواء من القبائل النازحة أو جنسيات أخرى – أن يكون لديه إقامة سارية المفعول خاصة به وقبول هذه الفئة من الطلاب يتم حسب المقاعد المتاحة لكل جنسية بعد موافقة وزارة التعليم كما يشترط سداد الرسوم الدراسية على الطالب غير السعودي بواقع (500) ريال للساعة الدراسية عند ترشيحه ويستثنى من ذلك فئة القبائل النازحة. للتقديم لسائر البرامج عدا المسارات الصحية أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها خلال الخمس سنوات الماضية بحد أقصى عام 1436/1437 هجرية فما فوق. للتقديم على المسارات الصحية : أن يكون قد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي 1440/1441 هجرية أو العام الماضي 1439/1440 هجرية أن يكون الطالب قد تقدم لاختباري القدرات العامة والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس على أن تكون نتيجة الطالب موثقة في برنامج التعاملات الحكومية (يسر) وتعتمد النتيجة التي تظهر للطالب أثناء تقديمه لطلب الالتحاق بالجامعة وألا يمضي على تاريخ الاختبار أكثر من خمس سنوات. ألا يكون للطالب سجل حالي أو سابق في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ألا يكون الطالب مقيداً أو مقبولاً في جامعة سعودية أخرى

أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو من أم سعودية

أن يكون قد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي 1440/1441 هجرية أو العام الماضي 1439/1440 هجرية.

أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة المهنية من مركز طب الأسرة والمجتمع بالجامعة ولن يقبل أي كشف من مستشفى آخر.

شروط خاصة للقبول في المسارات الصحية