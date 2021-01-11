الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة وشروط التجديد في السعودية 2021

تعتبر خدمة الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة للوافدين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية من الخدمات الإلكترونية الهامة، حيث يسعى كل شخص من العمال الوافدين في المملكة لمعرفة مدة صلاحية إقامته، حيث تمثل الإقامة الوثيقة الرسمية التي تحق وجود وافد بالمملكة وتمنحه عددًا من الحقوق كالعمل والتجارة داخل المملكة، فذلك يسعى الوافدين لمعرفة الوقت المناسب لتجديد تصريح الإقامة، لأن في حال عدم التجديد سيُعرض صاحبها إلى المساءلة القانونية وفرض غرامات ماليّة بحقه.

معرفة تاريخ انتهاء الاقامة في السعودية

تعد معرفة انتهاء الاقامة من أهم المواضيع التي تشغل بال العديد من المقيمين والوافدين إلى أراضي المملكة العربية السعودية وذلك لتجنب الغرامات المالية على من انتهت صلاحية إقاماتهم ولم يقوموا بالتجديد قبل ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء المحدد للتجديد.

وتقدر قيمة الغرامة المفروضة لعدم تجديد الإقامة في الوقت المحدد بقيمة خمسمائة ريال سعودي إذا كانت للمرة الأولى للتأخير، وتتضاعف إلى ألف ريال في المرة الثانية، وبعد ذلك سوف يتعرض الشخص المقيم للترحيل من أراضي المملكة في المرة الثالثة التي يخالف فيها مواعيد تجديد الإقامة، مما يسبب ذلك الخسائر المادية للوافدين.

الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة برقم الاقامة

يمكن للوافد الموجود في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة برقم الإقامة الخاص به، في أي وقت، وفي أي مكان داخل المملكة، فقط كل ما يلزمه هو امتلاك حساب خاص على منصة أبشر، واتباع هذه الخطوات:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

اضغط على أيقونة “أبشر أفراد”.

قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم أو برقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

كتابة رمز التحقق المُرسل إليك على رقم الهاتف الجوال ثم اضغط على تسجيل الدخول، من أجل الدخول إلى الحساب الشخصي للمستخدم.

اختيار (خدماتي).

ثم قم بالضغط على خدمات الحجوزات الخاصة بالسفر.

ثم قم باختيار خدمة (الاستعلام عن صلاحية الإقامة).

قم بإدخال المعلومات المطلوبة، وهي (برقم الهوية الوطنية، والرمز المرئي للتحقق).

ثم اضغط على أيقونة عرض البيانات.

في النهاية بعد ذلك سوف تظهر مدّة صلاحية سريان الإقامة في المملكة، والوقت المحدد لانتهاء الإقامة.

شروط تجديد الاقامة

وضعت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية العديد من الشروط الواجب توّفرها من أجل تجديد الإقامة للأفراد المقيمين في المملكة قبل انتهاء صلاحية الإقامة، وهي كالتالي:

يجب أن يكون الشخص المقيم متواجدًا في داخل المملكة العربية السعودية خلال وقت تجديد الإقامة.

ألّا يكون لديه ابن يبلغ من العمر أكثر من 18 عامًا.

يجب بتسديد جميع الرسوم المقررة لتجديد الإقامة.

يجب ألّا يكون الشخص المقيم من أحد المسجلين في قائمة البلاغات الخاصة بالتغيب عن العمل.

ضرورة سريان صلاحية جواز السفر الخاص بالمقيم.

يجب أن يمتلك المقيم تأمين طبي.

يجب القيام بتسديد جميع المخالفات المرورية إن وُجدت.

الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الاقامة

يٌمكن الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الاقامة من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني الرسمي.

اضغط على قسم المقيمين.

ثم اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

بعد ذلك اضغط على كلمة “المزيد” الموجودة اسفل قسم الجوازات.

ثم اضغط على خدمات التابعين.

في النهاية سوف تظهر جميع البيانات والمعلومات المراد معرفتها بخصوص رسوم المرافقين.

رسوم تجديد الاقامة

يمكن معرفة رسوم تجديد الاقامة برقم الإقامة من خلال “منصة أبشر” إلكترونياً عبر الخطوات التالية:

أولاً يجب تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

اضغط على أيقونة “خدمات المدفوعات الحكومية”.

بعد ذلك قم باختيار “خدمات المقيمين”.

ثم اضغط على “خدمة تجديد الإقامة”.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

في النهاية سوف تظهر لك في الصفحة التالية رسوم تجديد الاقامة الملزم عليك سدادها.

فقد أعلنت الإدارة العامة للجوازات السعودية عن قيمة رسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية بحوالي الستمائة ريال سعودي، أما الرسوم الخاصة بالوافدين فقُدرت بقيمة بستمائة وخمسون ريال سعودي، وبلغت القيمة الخاصة للأشخاص المرافقين لألفين ريال سعودي.

طريقة دفع رسوم تجديد الاقامة

يرغب المقيمين في المملكة السعودية لإيجاد أسهل طريقة يمكن من خلالها دفع رسوم تجديد الإقامة في حال انتهائها، ويمكن لأي وافد فعل ذلك من خلال “منصة ابشر” وذلك بعد الاستعلام عن رسوم تجديد الاقامة يظهر خيار السداد عبر الموقع، أو يمكنك الدفع عن طريق البنوك التي خدمة المدفوعات مثل السداد عبر بنك الراجحي وبنك الأهلي وغيرهم من البنوك.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرّفنا من خلاله على تاريخ انتهاء الاقامة في المملكة العربية السّعوديّة، والشروط المطلوبة للتجديد، والاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الاقامة، وطريقة دفع رسوم التجديد بجانت معرفة قيمتها.