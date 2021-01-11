التسجيل في ساند التأمين ضد التعطل عن العمل وشروط الاستحقاق

يهدف نظام ساند إلى رعاية المواطنين في المملكة العربية السعودية وأسرهم، وخصوصًا بعد ترك العمل، لأسباب خارجة عن إرادتهم، ويعمل نظام ساند وفق آلية محددة، تقوم على سد احتياجات المواطنين وتقديم حياة كريمة لهم ولأسرهم، ثناء الفترة الانتقالية من عمل إلى آخر، ويمكن التسجيل في ساند إلكترونيًا إن كانت شروط استحقاق ساند متوفرة بالمواطنين وفق ما أصدرته التأمينات الاجتماعية من قرارات وشروط وبنود ولوائح أيضًا.طريقة التسجيل في ساند
ويمكن التسجيل في ساند التأمين ضد التعطل عن العمل من خلال الإنترنت عقب التحقق من أهليتك لاستحقاق ساند ويمكن التسجيل وفق الخطوات التالية:شروط استحقاق ساند التعطل عن العمل
- الحصول على الجنسية السعودية.
- ألا يكون العمر يتعدى 60 عام.
- ألا يكون للمشترك مصدر دخل ثابت.
- الاهتمام بالتدريب والتطوير وفق ما تحدده الوزارة.
- ألا يكون المشترك قد فُصل من المؤسسة التي يعمل بها سابقًا.
- أن يكون المشترك قادرًا على العمل فعليًا.
ومن خلال موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يمكن الاستعلام عن ساند وذلك بعد التسجيل ثم الخطوات التالية:
- الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.
- نقوم بالدخول إلى التحقق من الأهلية لنظام ساند.
- كتابة رقم الهوية.
- النقر على تبويب تحقق حتى تظهر رموز التحقق.
- نقوم بكتابتها ومن ثم سيتم ظهور استحقاق ساند العاطلين عن العمل.
وبما يتفق مع المادة 14 من قانون نظام ساند الجديد يتم صرف تعويض ساند التعطل عن العمل لمدة سنة كاملة، وقد أطلقت المؤسسة تصريحات رسمية أن التعويضات تصرف للشهور الثلاثة الأولى بقيمة 9000 ريال سعودي، والمتوسطة بقيمة 7500 ريال سعودي، وإن كنت قيمة التعويضات قليلة، يتم صرف 100% من متوسط أجر المشترك في النظام.رقم استعلامات ساند
ويمكن الاستعلام عن المزيد من التفاصيل عن التسجيل في ساند أو التعرف على مستجدات دعم ساند من خلال الاتصال على رقم ساند الموحد 800243344.
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يهدف نظام ساند إلى رعاية المواطنين في المملكة العربية السعودية وأسرهم، وخصوصًا بعد ترك العمل، لأسباب خارجة عن إرادتهم، ويعمل نظام ساند وفق آلية محددة، تقوم على سد احتياجات المواطنين وتقديم حياة كريمة لهم ولأسرهم، ثناء الفترة الانتقالية من عمل إلى آخر، ويمكن التسجيل في ساند إلكترونيًا إن كانت شروط استحقاق ساند متوفرة بالمواطنين وفق ما أصدرته التأمينات الاجتماعية من قرارات وشروط وبنود ولوائح أيضًا.طريقة التسجيل في ساند
ويمكن التسجيل في ساند التأمين ضد التعطل عن العمل من خلال الإنترنت عقب التحقق من أهليتك لاستحقاق ساند ويمكن التسجيل وفق الخطوات التالية:شروط استحقاق ساند التعطل عن العمل
- الحصول على الجنسية السعودية.
- ألا يكون العمر يتعدى 60 عام.
- ألا يكون للمشترك مصدر دخل ثابت.
- الاهتمام بالتدريب والتطوير وفق ما تحدده الوزارة.
- ألا يكون المشترك قد فُصل من المؤسسة التي يعمل بها سابقًا.
- أن يكون المشترك قادرًا على العمل فعليًا.
ومن خلال موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يمكن الاستعلام عن ساند وذلك بعد التسجيل ثم الخطوات التالية:
- الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.
- نقوم بالدخول إلى التحقق من الأهلية لنظام ساند.
- كتابة رقم الهوية.
- النقر على تبويب تحقق حتى تظهر رموز التحقق.
- نقوم بكتابتها ومن ثم سيتم ظهور استحقاق ساند العاطلين عن العمل.
وبما يتفق مع المادة 14 من قانون نظام ساند الجديد يتم صرف تعويض ساند التعطل عن العمل لمدة سنة كاملة، وقد أطلقت المؤسسة تصريحات رسمية أن التعويضات تصرف للشهور الثلاثة الأولى بقيمة 9000 ريال سعودي، والمتوسطة بقيمة 7500 ريال سعودي، وإن كنت قيمة التعويضات قليلة، يتم صرف 100% من متوسط أجر المشترك في النظام.رقم استعلامات ساند
ويمكن الاستعلام عن المزيد من التفاصيل عن التسجيل في ساند أو التعرف على مستجدات دعم ساند من خلال الاتصال على رقم ساند الموحد 800243344.
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