بعد غد .. فريق صحة أممي يصل الصين

بكين ـ د ب أ: يصل فريق من الخبراء بتكليف من منظمة الصحة العالمية إلى الصين بعد غد الخميس للبحث بشأن أصول فيروس كورونا، بعد مطالبات مرهقة لفترة طويلة. وأصدرت لجنة الصحة الوطنية في الصين امس في البداية بيانا مقتضبا، قالت فيه إن الخبراء سيعملون مع الخبراء الصينيين للتحقيق فيما إذا كان يمكن تتبع الفيروس للوصول إلى أصوله. وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا مطولا. وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان: “تدعم الصين الخبراء في جميع أنحاء العالم لإجراء دراسة علمية عالمية حول أصل الفيروس وجذور انتقاله”. وكانت زيارة الخبراء قد أثارت جدلا قبل أسبوع، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الصين منعتهم من الدخول. وردا على ذلك، ذكرت بكين أنه لا يزال يتعين القيام بالاستعدادات. وبعد وصولهم، سيتعين على الخبراء قضاء أسبوعين في الحجر الصحي قبل أن يبدأ عملهم على الأرض. ولم يتضح بعد أيضا ما إذا كانوا سوف يتوجهون إلى مدينة ووهان وسط الصين، حيث تم اكتشاف فيروس كورونا لأول مرة منذ أكثر من عام.
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