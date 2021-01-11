مصابو كورونا يطورون مناعة ضد تكرار الإصابة

■ 3 وفيات و2404 إصابات جديدة فـي الإمارات

■ الجزائر تعلن وصول أولى جرعات لقاح «سبوتنيك»

■ فلسطين تسجل اللقاح الروسي

■ مقترح بفرض الإغلاق التام فـي لبنان

■ بريطانيا تكثف التطعيم وتترقب «الأسوأ»

■ تطعيم 44 ألفا فـي اليونان

■ روسيا تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة

■ ماليزيا تفرض الإغلاق مجددا

■ استمرار حالة التأهب فـي كمبوديا

■ الإصابات فـي إفريقيا تتجاوز 3 ملايين حالة

لندن ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

أشارت دراسة علمية حديثة إ لى أن الأشخاص، الذين أصيبوا بفيروس كورونا “كوفيد19” يمتلكون مناعة ضد تكرار الإصابة، حتى لو تعرضوا للفيروس مرة أخرى وعانوا من الأعراض. ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، فإن باحثين من جامعة “نيوكاسل” البريطانية، فحصوا بيانات أكثر من 11 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية في مستشفيات نيوكاسل أبون تاين. وأظهرت النتائج أنه تكونت لدى أكثر من 1000 شخص من المشاركين في الدراسة أجسام مضادة للفيروس التاجي أو كانت اختباراتهم إيجابية بين الـ 10 من مارس والـ 6 من يوليو 2020، أي خلال الموجة الأولى من الفيروس في المملكة المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن الباحثين وجدوا أنه “خلال الموجة الثانية بين الـ7 يوليو والـ20 من نوفمبر، لم يعان سوى 128 شخصا فقط من أعراض كورونا، ولكن لم تكن نتيجة اختبار أي منهم إيجابية لكوفيد19”. وقالوا: “نستنتج من نتائج دراستنا أن العدوى بالفيروس التاجي المستجد تؤدي إلى المناعة من الإصابة المتكررة، لدى البالغين في سن العمل، وعلى الأقل على المدى القصير”. يأتي ذلك فيما، بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 90 مليونا و 781 ألفا و 253 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا،أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 3 حالات وفاة و2404 إصابات جديدة.

الى ذلك، سجلت وزارة الصحة المغربية 895 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة الى 34 وفاة، في حين قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 993 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة. من جهته، اعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فورار وصول أولى جرعات لقاح “سبوتنيك” الروسي اليوم الثلاثاء أوغدا الأربعاء. من جهته قال صندوق الثروة السيادية الروسي إن وزارة الصحة الفلسطينية أقرت لقاح “سبوتنيك 5” الروسي للوقاية من كوفيد19. في تونس وصف عضو لجنة مكافحة كورونا ومدير معهد باستور في تونس الهاشمي الوزير الوضع الوبائي بـ”الدقيق جدا” في ظل الضغط الكبير على أقسام الانعاش في المستشفيات.

في سوريا أعلن كمال عامر نقيب الأطباء عن وفاة 130 طبيبا جراء الإصابة بفيروس كورونا. وأضاف إنه تمت إصابة نسبة كبيرة من الأطباء مشيرا إلى أن دمشق كان لها النصيب الأكبر من الأطباء الذين توفوا بالفيروس ثم حلب ومن بعدها حمص.

في لبنان قال عاصم عراجي رئيس لجنة الصحة النيابية بلبنان، إن بلاده فقدت السيطرة على فيروس كورونا، مطالبا بالإغلاق التام وفي حديث إذاعي أكد عراجي أن “انتشار الوباء بات مجتمعياً، ويجب إقفال البلد بشكل تام، ويجب الضغط على المستشفيات الخاصة لفتح أقسام لمرضى كورونا”. كما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب أن كل المؤشرات حول تفشي وباء كورونا تشير بوضوح إلى دخول لبنان مرحلة الخطر الشديد أو هى على أبواب هذه المرحلة.

دوليا، قال كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية كريس ويتي إن بلاده تنتظر الأسابيع الأسوأ في جائحة كوفيد19، بينما تواجه الخدمات الصحية “وقتا عصيبا” بعد أن ارتفعت حالات الوفاة والإصابات إلى مستويات قياسية قبل إطلاق برنامج تطعيم جماعي. في اليونان قال رئيس الهيئة الصحية باناجيتوس اركومانياس لقناة سكاي الإخبارية بلاده قامت بتطعيم 44 ألفا من مواطنيها حتى الآن ضد فيروس كورونا. بدورها سجلت فرنسا 15944 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد19 و151 حالة وفاة بالفيروس في المستشفيات وفقا لبيانات وزارة الصحة الفرنسية. من جهتها أعلنت السلطات الصحية الروسية، رصد أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا “كوفيد 19” المكتشفة في بريطانيا. وقالت رئيسة هيئة الرقابة الصحية في روسيا تاتيانا بوبوفا “تم رصد أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا لمواطن روسي عائد من المملكة المتحدة”.

آسيويا، قال رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين إنه سوف يتم إعادة إغلاق ست ولايات من أصل 13 ولاية في ماليزيا، في محاولة لوقف الارتفاع الأخير في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا. بدورها لا تزال السلطات الكمبودية في حالة تأهب مع استمرار تزايد حالات الإصابة بكورونا القادمة من تايلاند بين العمال المهاجرين العائدين. على صعيد متصل، تجاوز عدد الاصابات بكوفيد19 في قارة إفريقيا حتى مساء الأحد 3 ملايين حالة مؤكدة، من بينها أكثر من 72 ألف حالة وفاة، وفقًا للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.