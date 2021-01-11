أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يكشف تعرض اليمن لـ"تقلبات جوية حادة"

الفلكي الشوافي يكشف تعرض اليمن لـ"تقلبات جوية حادة"
توقع الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي أن تستمر حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية، وإنخفاض حاد فى درجات الحرارة حتى مساء الأربعاء المقبل.
وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، لا تزال درجة الحرارة منخفضة ليومي الثلاثاء والأربعاء، مع إضطراب/تذبذب بسيط في حدود قد لا يتجاوز درجة مئوية واحدة انخفاض وإرتفاع عن مستوى درجات الحرارة منذ بداية الأسبوع.
كما توقع الفلكي اليمني أن تبلغ درجات الحرارة الصغرى في بعض مناطق المرتفعات والاحواض الجبلية 0~+2 درجة مئوية، أي بعض المدن والأرياف والأراضي الزراعية "وليس قمم الجبال".
وأوضح الشوافي أن الليلة الماضية سجلت أدنى درجة في عمران من بين المحافظات المعلنة حسب الارصاد اليمنية وكانت 1 درجة مئوية فوق الصفر. "هذه الادنى في مواقع محطات الرصد الليلة الماضية".
وجدد الفلكي الشوافي تحذيره للمواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى.. داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.
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