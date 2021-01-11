جونسون : نعيش أوقاتًا عصيبة وهناك نقص فى الأكسجين ببعض المناطق

وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال جونسون: "هذا سباق مع الزمن، لأننا جميعًا نرى التهديد الذى تواجهه هيئة الصحة الوطنية والضغوط التى تتعرض لها، والطلب على وحدات الرعاية المكثفة، والضغط على الآسرة المزودة بأجهزة التنفس الصناعى، حتى أننا نرى نقص الأكسجين فى بعض المناطق".
وتابع: "إنها لحظة صعبة للغاية.. أسوأ ما فى الأمر بالنسبة لنا الآن هو السماح للنجاح فى برامج التطعيم بخلق حالة من الرضى عن النفس فيما يتعلق بوضع الجائحة".
وأشار رئيس الوزراء البريطانى إلى أن نحو 40% ممن تجاوزت أعمارهم 80 عامًا فى البلاد تلقوا اللقاح بالفعل، إضافة إلى 23% من سكان دور رعاية المسنين.
وردًا على سؤال بشأن تشديد إجراءات العزل العام، قال جونسون إنه على الجميع اتباع القواعد، لكن إذا لم يحدث ذلك سيتم تشديد الإجراءات.
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