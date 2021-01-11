عاجل.. إعلان حالة الطوارئ الصحية فى لبنان وإقفال تام لمدة 10 أيام

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بإعلان حالة الطوارئ الصحية فى لبنان، وإقفال تام لمدة 10 أيام بدءا من 14 يناير قابلة للتمديد.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بإعلان حالة الطوارئ الصحية فى لبنان، وإقفال تام لمدة 10 أيام بدءا من 14 يناير قابلة للتمديد. وكان الرئيس اللبنانى، دعا إلى إعلان حالة طوارئ صحية فى البلاد لمواجهة تفشى وباء كورونا.

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