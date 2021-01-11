عاجل.. تويتر يخسر 5 مليارات دولار من قيمته السوقية بعد تعليق حساب ترامب

جدة - نرمين السيد - خسر سهم شركة التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الإثنين، 5 مليارات دولار من قيمته السوقية بعد تعليق حساب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وكان "تويتر" أغلق حساب الرئيس الأمريكى الجمهورى بصفة نهائية، بعد اقتحام الكونجرس، فيما اتهم ترامب موقع تويتر بالتواطؤ مع "اليسار الراديكالى" لإسكاته وإسكات من صوتوا له. كما قال الرئيس الأمريكى المنتهية ترامب، إنه قد يطلق منصة منافسة جديدة، لافتًا إلى أنه يتفاوض مع مواقع أخرى مختلفة، وذلك بعد قيام إدارة موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بحذف حساب الرئيس الأمريكى بصفة نهائية.

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