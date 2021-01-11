الطيران الإسرائيلى ينتهك الأجواء اللبنانية بكثافة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسيمة، اليوم، "بحسب وكالة الأنباء السعودية"، أنّ الطيران الحربى الإسرائيلى حلّق على علو منخفض وبشكل مكثف، منفذا غارات وهمية فى أجواء مناطق حاصبيا، والعرقوب، وجزين، مرورًا بمناطق محافظة جبل لبنان عموما، لاسيما مدينة عالية، ووصولا حتى مدينة بعلبك فى البقاع، ومن ثم اتجه ناحية مرتفعات جبل الشيخ والجولان المحتل.

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