البحرين ترحب بتصنيف الحوثى منظمة إرهابية

جدة - نرمين السيد - رحبت وزارة الخارجية فى البحرين، اليوم الإثنين، بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيات الحوثى منظمة إرهابية، ووضع قياداتها على قائمة الإرهاب، معتبرة أنها خطوة ضرورية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التى تقوم بها تلك الميليشيات ضد الشعب اليمنى.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أكدت الخارجية البحرينية على أن تصنيف الحوثى كمنظمة إرهابية خطوة جادة لمواجهة إصرار الميليشيات على زعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة تنفيذًا لأجندة النظام الإيرانى الذى يدعمها. وأشادت خارجية البحرين بالجهود الكبيرة التى تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل استتباب الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة والعالم ومحاربة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة. وأكدت البحرين على الأهمية البالغة لقرار تصنيف ميليشيا الحوثى كمنظمة إرهابية، وعلى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولى لإجراءات مماثلة تجاه هذه الجماعة الإرهابية، بسبب ما ترتكبه من اعتداءات آثمة على الشعب اليمنى ودول الجوار وتهديد الملاحة الدولية، ومواصلتها عرقلة كافة الجهود الهادفة للتوصل إلى سلام دائم وحل سياسى يحفظ للجمهورية اليمنية وحدتها وسلامة أراضيها.

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