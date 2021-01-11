الإمارات ترحب بقرار واشنطن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

علقت دولة الإمارات على قرار الولايات المتحدة تصنيف ميليشيا لحوثي جماعة إرهابية، معلنة ترحيبها بتلك الخطوة. وقال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش "نرحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب". وتابع قرقاش "انقلاب المليشيا الحوثية على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني أشعل شرارة العنف والفوضى وأدى الى التدهور المآساوي للوضع الانساني في اليمن الشقيق". كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن اليوم الاثنين، أن وزارة الخارجية ستخطر الكونجرس بنيته تصنيف الحوثيين - جماعة أنصار الله- منظمة إرهابية أجنبية.

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