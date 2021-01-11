عمدة واشنطن تحذر من تكرار أحداث الكونجرس الدامية خلال حفل تنصيب بايدن

دعت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل باوزر، اليوم الاثنين، الأمريكيين إلى تجنب المجيء إلى واشنطن خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في 20 يناير الجاري.

وطالبت باوزر الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إعلان حالة ما قبل الطوارئ في العاصمة، نظرًا إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجهها البلاد، واعمال الشغب في مبنى الكابيتول، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ووجهت باوزر طلبًا إلى وزارة الداخلية الأمريكية بإلغاء التصاريح الخاصة بالتجمعات العامة من 10 يناير إلى 24 يناير، مشيرة إلى أن الهدف من منع التجمعات هو حماية واشنطن من تكرار أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونجرس الأربعاء الماضي.

يأتي ذلك تزامنًا مع طرح الحزب الديمقراطي وثيقة مشروع القانون بمجلس النواب الأمريكي لعزل ترامب عن منصبه، تشير إلى مزاعم الأخير الكاذبة المتكررة بأنه فاز في الانتخابات وخطابه أمام أنصاره في 6 يناير الماضي، قبل أن يقوم أنصاره ومثيرو الشغب باقتحام مبنى الكابيتول.