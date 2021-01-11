واشنطن تفرض عقوبات ضد 4 كيانات وسبعة أشخاص في أوكرانيا

اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي يوم الاثنين، عن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة كيانات أوكرانية وسبعة أوكرانيين بينهم مسؤولون سابقون ونائب حالي بسبب تدخلهم المزعوم في الانتخابات العامة الأمريكية.

وذكر البيان الامريكي "اليوم، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إجراءات إضافية ضد سبعة أفراد وأربعة كيانات تشكل جزءًا من شبكة نفوذ أجنبية مرتبطة بروسيا مرتبطة بأندري ديركاش"

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وأضاف البيان إن الوكيل الروسي ديركاش تم إدراجه في 10 سبتمبر 2020، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13848 ، لمحاولته التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وتستهدف العقوبات الأمريكية مسؤولين سابقين في الحكومة الأوكرانية، هم: كونستانتين كوليك ، وألكسندر أونيشينكو ، وأندريه تيليزينكو ، وكذلك عضو البرلمان الحالي أولكسندر دوبينسكي "لظهورهم علنًا أو الانتماء إلى ديركاش من خلال النشر المنسق والترويج لمزاعم احتيالية لا أساس لها تتعلق بسياسة أمريكية، وفقا لبيان وزارة الخزانة.