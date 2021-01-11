نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير يكشف الهدف الخبيث وراء التقارب بين إيران والإخوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ليس هناك رأيان على الشراكة الإستراتيجية التي تربط جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ونظام قم، كونها علاقات عتيدة ومتماهية؛ وأوجه التشابه بين طبيعة الاستبداد داخل البنية التنظيمية الإخوانية، ونظام ولاية الفقيه واضحة وجلية، فكما يتحكم المرشد في أتباعه بلا تردد؛ ينتهج نظام خامنئي الديكتاتورية الهمجية والتفرد بلا منازع، ولهذا فإن العلاقة بين التنظيمات الإرهابية الإخوانية والمليشيات الطائفية مبنية على تعاون وثيق، فالثورة الإيرانية تنص في دستورها على تصدير الثورة، وأطلقت يد الحرس الثوري الإيراني لنشر أفكار الثورة وأطروحتها الطائفية، وتبنى الإخوان نفس النموذج، محاولين إقامة نموذج بؤر إرهابية إخوانية من خلال تيار الإسلام السياسي، وفقا لصحيفة عكاظ.

إن إيران وجماعة الإخوان تجتمعان في مشروع واحد، اسمه ولاية الفقيه، والإخوان يؤمنون بالمرشد وترى جماعة الإخوان في النظام الإيراني حليفا محتملا في ظل الرفض الذي باتت تواجهه أينما حلت، عملا بمبدأ عدو العدو صديق، إذ تجمعهما نزعة التآمر ضد الأنظمة العربية، التي تعمل على مواجهة كلا المشروعين الإخواني، والفارسي في المنطقة.

طهران كانت دومًا تستغل تعاونها مع الحركات الإرهابية تحت لافتات التعاون والوحدة الإسلامية، إلا أنها كانت تسعى في النهاية إلى تجنيد أعضاء هذه الحركات ضمن مشروعها الخاص، أو استغلال العلاقة لإعادة تموضع أنقرة وطهران، وتكريس التحالف للتآمر على دول العالم الإسلامي، وتقسيم الأدوار لفرز تلك الدول بين المشروع الايدلوجي للإسلام السياسي بشقيه الطائفي بقيادة إيران، والإخواني بقيادة تركيا، لتوسعة قوس دول الإسلام السياسي وتعزيز الفكر الإخواني والطائفي.