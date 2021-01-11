شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - كثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يبحثون عن شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن الذي أطلقته حكومة المملكة لدعم المواطنين بكفاءة عالية حيث يتم دمج الخدمات المقدمة من خلال بوابة واحدة هي حساب المواطن، والذي يمتاز بالنجاح في تحقيق توازن مالي للفئات ضعيفة الدخل وتخفيف العبء من على عاتقهم.
وسنتناول من خلال موقعنا الشروط المقررة لاستحقاق المواطنين الدعم المالي من خلال حساب المواطن، وكذلك قيمة الدعم للأفراد وخطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية.
شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن
- أن يكون المواطن سعودي الجنسية حاملًا بطاقة التنقل ويتم استثناء أبناء السعوديين الحاملين لجنسيات أخرى وكذلك السعوديين المقيمين خارج المملكة.
- طوال السنة الماضية يجب ألا يكون المواطن استقر خارج السعودية لمدة تزيد عن 90 يوم.
- ألا يكون المستفيد موجود بأحد السجون أو بأحد دور الرعاية كدار الأيتام أو دار المسنين.
- أن تكون كافة البيانات والمستندات المرفقة مع طلب الدعم صحيحة حيث يتم التأكد منها من الجهات المعنية.
- يجب أن يكون المستحق أهل للدعم وهذا من خلال توافر الدخل المنخفض وعدد أفراد الأسرة الكبير والسن الصغير لهؤلاء الأفراد بحيث يكونون غير قادرين على المساعدة.
قيمة الدعم المستحق للفرد الواحد
بعد معرفة شروط التسجيل في برنامج حساب مواطن تتوقف معرفة قيمة المبلغ المالي للأفراد المستحقين تبعًا لدخل الأسرة وعدد أفرادها وكذلك أعمارهم، ويتم تحديد المبلغ بعد إجراء دراسة حالة وافية للأسرة المتقدمة بالطلب والتحري من أجل التأكد من صدق البيانات المعطاة وعليه يتم تحديد المبلغ المالي الذي يحقق معيشة هنيئة للأسرة وتحقيق احتياجاتهم الأساسية.
كيفية الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية
- ادخل إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن من هنا.
- قم بتسجيل الدخول عبر الحساب من خلال إدخال الرقم الرسمي وبعدها قم بإدخال رقم الهوية.
- ستظهر لك كافة بيانات الأهلية والاستحقاق وعندها يمكنك تقديم اعتراض في حالة رفض طلبك من خلال الاتصال على 19912.
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