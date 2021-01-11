كيفية اضافة التابعين إلى حساب المواطن لرب الأسرة والأرملة والمطلقة

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محمد سياف - ابو ظبي - إضافة التابعين في حساب المواطن إضافة مولود لرب الأسرة، ضمن الأمور التي يبحث عنها الكثير من المستفيدين المسجلين في برنامج حساب المواطن للحصول على الدعم، وهل يمكن إضافة تابع أم لا بعدما تم قفل باب التسجيل جديد، وفي وقت سابق طلب البرنامج من كافة المستفيدين تحديث البيانات حساب المواطن ولحين الانتهاء من مراجعتها ثم فتح التسجيل مرة أخرى، جاء ذلك بعدما تم تعديل شروط الأهلية وإثبات الاستقلالية كان أهمها، لذلك جعل الكثير من المسجلين تقديم ما يثبت ذلك بوثائق لكي يحصل كل مستفيد على الدعم كل شهر.

شروط إضافة التابعين في حساب المواطن لرب الأسرة

يشترط الجنسية السعودية فقط.

الإقامة في المملكة بصورة كاملة بمعنى أن الشخص لا يتواجد خارجها خلال الـ3 شهور الأخيرة.

لابد من إثبات الاستقلالية وهي تشمل (عقد موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – السكن الجامعي أو المكان الذي يدرس فيه).

شروط اضافة التابعين إلى حساب المواطن للأرملة والمطلقة

صك إعالة.

مستند يثبت الإحتضان من وزارة العمل.

للأرملة تحتاج إلى تقديم صك حصر ورثة، أو شهادة ميلاد أو كرت العائلة).

كيفية اضافة التابعين إلى حساب المواطن

بخطوات بسيطة يمكن اضافة التابعين أو مولود في حساب المواطن على النحو التالي:-