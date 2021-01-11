موعد العلاوة السنوية للمعلمين والعسكرين 1442، يتم صرف العلاوة السنوية تحت أشراف وزارة الخدمة المدنية و يتم البحث بشكل مكثف تلك الأيام عن موعد العلاوة السنوية، كما هو معلن من قبل الوزارة انه يتم الصرف العلاوة السنوية في بداية السنة المالية الجديدة من كل عام ووفقا للشهر الميلادي بعد أجراء بعض التعديلات على مادة القانون رقم 17 التي كانت تتيح بصرف العلاوة وفقا للشهر الهجري.

العلاوة السنوية للمعلمين 1442، من الأكثر الأمور التي تشغل جميع المعلمين والمعلمات عن قيمة العلاوة السنوية للمعلمين، التي تفيد الجميع وتقدم المساعدة في تلبية احتياجاتهم مما تقدمة من زيادة على الراتب الشهرى المعتمد علية، ويتم التساؤل من قبل المعلمين عن طريقة الاستعلام عن العلاوة السنوية سنعرض ذلك الأمر عبر موقع ثقفني.

موعد العلاوة السنوية للمعلمين1442

يتم صرف العلاوة السنوية بداية من شهر يناير2021 من بداية العام المالي الجديد مع راتب الشهر يناير يوم27 ويتم صرف وفقا لسلم رواتب المعلمين، وتم الإعلان انه يتم تأخير الصرف العلاوة ليوم واحد إذا توافق يوم27 يوم سبت يصبح الصرف يوم28 يوم الأحد، وأذأ توافق يوم27 يوم جمعة يتم صرف العلاوة يوم الخميس يوم26.

طريقة الاستعلام عن العلاوة السنوية 1442.

يتم الاستعلام عن طريق الرابط إلكتروني الخاص بنظام نور وفقا لما حددته المملكة العربية السعودية لتقدم المساعدة وتسهيل الإجراءات.

يتم الدخول أولا على نظام نور. يجب الضغط على الخدمة الذاتية. يتم الدخول من خلال أدخال البيانات الخاصة بالحساب. يجب الضغط على اختيار معرفة الراتب والبدلات. وسيتم معرفة قيمة العلاوة السنوية الخاصة بك.

ولاكن يجب توافر شروط بالمعلم كي يستحق العلاوة السنوية واهمها.

وجود المعلم في الخدمة مدة لأتفل عن 10 سنوات.

حضور المعلم جميع الدورات التدريبية.

توقف العلاوة السنوية للمعلمين

هناك حلات يمكن معها توقف العلاوة السنوية للمعلم ويصبح غير مستحق للصرف.

في حالة عدم تجديد الرخصة المهنية الخاصة بالمعلم.

في حالة عدم حمل البطاقة المهنية.

أذا اصبح أداء المعلم في مستوى اقل في التقرير السنوي الخاص به.

العلاوة السنوية للعسكرين 1442

كل جندي يستحق علاوة سنوية يتم صرفها مع بداية السنة المالية الجديدة يتم صرفها في شهر يناير على حسب سلم الرواتب.

الجندي العلاوة السنوية الخاصة به هي 125 ريال.

الجندي الأول العلاوة السنوية تصبح1400 ريال.

علاوة السنوية الخاصة بالعريف 155 ريال.

وكيل الرقيب العلاوة السنوية 1800 ريال.

الرقيب تصبح العلاوة السنوية 210 ريال.

الرقيب الأول العلاوة السنوية 2400 ريال.

رئيس الرقباء العلاوة السنوية 2800 ريال.

العلاوة السنوية للمعلمين والعسكرين1442 عبر موقع ثقفني.