موعد صرف العلاوة السنوية للمعلمين في المملكة العربية السعودية لعام 2021

موعد صرف العلاوة السنوية للمعلمين في المملكة العربية السعودية العلاوة السنوية للمعلمين 1442 من الأشياء والأخبار التي تشغل كل من يعمل في مهنه التعليم ويهتم جميع المعلمين والمعلمات في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية وذلك من اجل يعرفون قيمه أو مبلغ العلاوة السنوية والمواعيد التي سيتم طرح العلاوة فيها لجميع المستحقين في الإدارات التعليمية ومن خلال وقال لنا هذا سوف نعرض عليكم تفاصيل العلاوة السنوية للمعلمين.

تعرف على موعد صرف العلاوة للوظائف التعليمية لعام 2021

قامت وزاره الخدمة المدنية بعدد من التعديلات في مواعيد صرف العلاوة السنوية حيث سيتم صرف العلاوة السنوية للوظائف التعليمية لعام 2021 مع راتب شهر يناير الحالي وذلك سيبدأ الصرف في السابع والعشرين في شهر يناير الحالي.

كيفيه الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين 1442

وفرت الحكومة السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية وذلك من اجل الاستعلام عن قيمه العلاوة السنوية التي يتم طرحها في حسابات الموظفين العاملين ويمكن الاستعلام عن قيمه العلاوة السنوية من خلال الخطوات الآتية:

أولا الدخول إلى نظام فارس.

الدخول إلى الخدمة الذاتية.

سجل للدخول إلى الموقع من خلال بالبيانات الخاصة بك.

الضغط على أيقونه الرواتب والبدلات.

الضغط على تعريف الراتب.

قم بالضغط على أيقونة كشف العلاوة السنوية للعام الجاري.

أعلنت وزاره الخدمة المدنية أن موعد صرف العلاوة السنوية للمعلمين تبدأ من 300 ريال سعودي وتصل حتى 640 ريال سعودي. وبعد فتره تم زيادتها وتم منح العلاوة لجميع الموظفين الموجودين باللائحة التعليمية ولكن العلاوة متوقف في بعض الحالات وهي التي سوف نقوم بعضها وهي كالاتي:

يتم أيقاف العلاوة السنوية لمن يقل مستوى أداءه إلى مرضى في اقل في التقييم الوظيفي السنوي.

أيقاف العلاوة السنوية عن من لا يحمل الرخصة المهنية.

أيقاف العلاوة السنوية عن من لا يجدد الرخصة المهنية.

تعرف علي متي تتوقف العلاوة السنوية للمعلمينشروط صرف العلاوة السنوية للمعلمين 1442

هناك بعض من الشروط التي يجب توافرها من اجل صرف العلاوة ألسنوية لجميع الموظفين من المعلمين والمعلمات في المملكة وهذه الشروط هي: