أقوى موجة برد.. حقيقة تدني درجات الحرارة إلى صفر في الرياض خلال أيام

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تردّدت أنباء خلال الساعات الماضية، عن تدني درجات الحرارة إلى “صفر” في الرياض خلال الأيام المقبلة، وذلك على خلفية البرد الشديد الذي تشهده المملكة العربية السعودية بشكل عام والعاصمة بشكل خاص في هذه الفترة وهي “مربعانية الشتاء” التي من المقرر أن تنتهي يوم الخميس المقبل الموافق 14 يناير 2021م، لتبدأ بعدها موجة “الشبط” يوم الجمعة 15 يناير والمشهورة بالصقيع، حيث أنها تستمر 26 يومًا.حقيقة تدني درجات الحرارة إلى “صفر” في الرياض
حقيقة تدني درجات الحرارة إلى “صفر” في الرياض خلال الأيام المقبلة، حيث أكد وليد سليمان الحقيل، الباحث في الطقس والمناخ، أنه لا صحة لما يجري تداوله في هذا الشأن، وذلك على النحو الآتي:
- ذكر “الحقيل” في تغريدة له على “تويتر”، أن الأيام المقبلة لا تشهد موجة برد في العاصمة تصل إلى الصفر.
- توقع أن تنخفض الحرارة إلى 3 درجات تقريبًا.
- كما توقع أن تنخفض الحرارة إلى 6 أو 7 درجات فجرًا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.
- من جهته، توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ أقوى موجة برد لشتاء هذا العام في الرياض.
- قال الحصيني، إن هذه الموجة تبدأ من يوم غدٍ الثلاثاء، وتستمر 3 أيام.
- فيما أضاف عبر حسابه على “تويتر”، أن الحرارة المتوقعة خلال تلك الموجة تتراوح الصغرى فيها بين 2 إلى 6 درجات مئوية.
- توقع “الحصيني” أيضًا، فرصة تشكل الصقيع خارج مدن المنطقة خلال الأيام المقبلة.
فيما يتعلق بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة في الرياض فهي تأتي وفقًا لطقس العرب على النحو الموضح في هذا الجدول:
|اليوم والتاريخ
|درجة الحرارة الصغرى
|درجة الحرارة العظمى
|الثلاثاء 12 يناير 2021
|7 درجات
|16 درجة
|الأربعاء 13 يناير 2021
|9 درجات
|18 درجة
|الخميس 14 يناير 2021
|11 درجة
|21 درجة
|الجمعة 15 يناير 2021
|14 درجة
|24 درجة
|السبت 16 يناير 2021
|14 درجة
|25 درجة
|الأحد 17 يناير 2021
|14 درجة
|25 درجة
|الإثنين 18 يناير 2021
|11 درجة
|23 درجة
|الثلاثاء 19 يناير 2021
|10 درجات
|23 درجة
أما عن حالة الطقس في المملكة ودرجات الحرارة المتوقعة، أفاد المركز الوطني للأرصاد، بالآتي:
- إنه من المتوقع حدوث نشاط للرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الواقعة ما بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
- استمرار هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان، ومكة المكرمة.
- من المتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.
الوسوم
تردّدت أنباء خلال الساعات الماضية، عن تدني درجات الحرارة إلى “صفر” في الرياض خلال الأيام المقبلة، وذلك على خلفية البرد الشديد الذي تشهده المملكة العربية السعودية بشكل عام والعاصمة بشكل خاص في هذه الفترة وهي “مربعانية الشتاء” التي من المقرر أن تنتهي يوم الخميس المقبل الموافق 14 يناير 2021م، لتبدأ بعدها موجة “الشبط” يوم الجمعة 15 يناير والمشهورة بالصقيع، حيث أنها تستمر 26 يومًا.حقيقة تدني درجات الحرارة إلى “صفر” في الرياض
حقيقة تدني درجات الحرارة إلى “صفر” في الرياض خلال الأيام المقبلة، حيث أكد وليد سليمان الحقيل، الباحث في الطقس والمناخ، أنه لا صحة لما يجري تداوله في هذا الشأن، وذلك على النحو الآتي:
- ذكر “الحقيل” في تغريدة له على “تويتر”، أن الأيام المقبلة لا تشهد موجة برد في العاصمة تصل إلى الصفر.
- توقع أن تنخفض الحرارة إلى 3 درجات تقريبًا.
- كما توقع أن تنخفض الحرارة إلى 6 أو 7 درجات فجرًا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.
- من جهته، توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ أقوى موجة برد لشتاء هذا العام في الرياض.
- قال الحصيني، إن هذه الموجة تبدأ من يوم غدٍ الثلاثاء، وتستمر 3 أيام.
- فيما أضاف عبر حسابه على “تويتر”، أن الحرارة المتوقعة خلال تلك الموجة تتراوح الصغرى فيها بين 2 إلى 6 درجات مئوية.
- توقع “الحصيني” أيضًا، فرصة تشكل الصقيع خارج مدن المنطقة خلال الأيام المقبلة.
فيما يتعلق بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة في الرياض فهي تأتي وفقًا لطقس العرب على النحو الموضح في هذا الجدول:
|اليوم والتاريخ
|درجة الحرارة الصغرى
|درجة الحرارة العظمى
|الثلاثاء 12 يناير 2021
|7 درجات
|16 درجة
|الأربعاء 13 يناير 2021
|9 درجات
|18 درجة
|الخميس 14 يناير 2021
|11 درجة
|21 درجة
|الجمعة 15 يناير 2021
|14 درجة
|24 درجة
|السبت 16 يناير 2021
|14 درجة
|25 درجة
|الأحد 17 يناير 2021
|14 درجة
|25 درجة
|الإثنين 18 يناير 2021
|11 درجة
|23 درجة
|الثلاثاء 19 يناير 2021
|10 درجات
|23 درجة
أما عن حالة الطقس في المملكة ودرجات الحرارة المتوقعة، أفاد المركز الوطني للأرصاد، بالآتي:
- إنه من المتوقع حدوث نشاط للرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الواقعة ما بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
- استمرار هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان، ومكة المكرمة.
- من المتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.
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