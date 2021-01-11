أقوى موجة برد.. حقيقة تدني درجات الحرارة إلى صفر في الرياض خلال أيام

تردّدت أنباء خلال الساعات الماضية، عن تدني درجات الحرارة إلى “صفر” في الرياض خلال الأيام المقبلة، وذلك على خلفية البرد الشديد الذي تشهده المملكة العربية السعودية بشكل عام والعاصمة بشكل خاص في هذه الفترة وهي “مربعانية الشتاء” التي من المقرر أن تنتهي يوم الخميس المقبل الموافق 14 يناير 2021م، لتبدأ بعدها موجة “الشبط” يوم الجمعة 15 يناير والمشهورة بالصقيع، حيث أنها تستمر 26 يومًا.

حقيقة تدني درجات الحرارة إلى “صفر” في الرياض

حقيقة تدني درجات الحرارة إلى “صفر” في الرياض خلال الأيام المقبلة، حيث أكد وليد سليمان الحقيل، الباحث في الطقس والمناخ، أنه لا صحة لما يجري تداوله في هذا الشأن، وذلك على النحو الآتي:

ذكر “الحقيل” في تغريدة له على “تويتر”، أن الأيام المقبلة لا تشهد موجة برد في العاصمة تصل إلى الصفر. توقع أن تنخفض الحرارة إلى 3 درجات تقريبًا. كما توقع أن تنخفض الحرارة إلى 6 أو 7 درجات فجرًا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء. من جهته، توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ أقوى موجة برد لشتاء هذا العام في الرياض. قال الحصيني، إن هذه الموجة تبدأ من يوم غدٍ الثلاثاء، وتستمر 3 أيام. فيما أضاف عبر حسابه على “تويتر”، أن الحرارة المتوقعة خلال تلك الموجة تتراوح الصغرى فيها بين 2 إلى 6 درجات مئوية. توقع “الحصيني” أيضًا، فرصة تشكل الصقيع خارج مدن المنطقة خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس في المملكة ودرجات الحرارة المتوقعة

فيما يتعلق بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة في الرياض فهي تأتي وفقًا لطقس العرب على النحو الموضح في هذا الجدول:

اليوم والتاريخ درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى الثلاثاء 12 يناير 2021 7 درجات 16 درجة الأربعاء 13 يناير 2021 9 درجات 18 درجة الخميس 14 يناير 2021 11 درجة 21 درجة الجمعة 15 يناير 2021 14 درجة 24 درجة السبت 16 يناير 2021 14 درجة 25 درجة الأحد 17 يناير 2021 14 درجة 25 درجة الإثنين 18 يناير 2021 11 درجة 23 درجة الثلاثاء 19 يناير 2021 10 درجات 23 درجة

أما عن حالة الطقس في المملكة ودرجات الحرارة المتوقعة، أفاد المركز الوطني للأرصاد، بالآتي: