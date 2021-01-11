فتح حساب ثاني في بنك الراجحي وأهم الشروط المطلوبة، حيث يعتبر بنك الراجحي من أكبر وأهم البنوك الموجودة في داخل المملكة العربية السعودية ولديه العديد من الفروع التي توجد داخل المملكة أو خارجها، ونظرا للخدمات الكثيرة التي يقدمها بنك الراجحي لعملائه والتسهيلات العديدة ليست فقط علي الخدمات ولكن أيضا علي القروض بأنواعها والتمويل الشخصي، فيمتلك البنك العديد من العملاء ويرغب الكثير بالتعامل معه، كما يوجد من يريد فتح حساب ثاني في البنك لما وجده من امتيازات وتسهيلات من قبل البنك، ونظرا لهذا فسوف نقوم اليوم بشرح تفاصيل فتح حساب أخر بالبنك وأهم الشروط المطلوبة لذلك كالتالي .

فتح حساب ثاني في بنك الراجحي الخطوات

هناك بعض الخطوات البسيطة لتقوم بفتح حساب ثاني في بنك الراجحي عن طريق الإنترنت بكل سهولة وأهم هذه الخطوات هي :

أولا عليك الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الراجحي عن طريق الرابط التالي

https://eservice.alrajhibank.com.sa/AOW/ar/Wizard/Index

ثم عليك قرأة الشروط والأحكام للبنك جيدا ثم القيام بالموافقة عليها .

تسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في استمارة فتح حساب ثاني كالاسم واللقب والجنسية ورقم الهوية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

ثم تسجيل كود الطلب في الخانة المخصصة للرمز التحقق ثم الضغط علي التالي.

وعند الانتهاء من طلب التسجيل يوف يرسل لك البنك علي هاتفك رسالة نصية تحتوي علي معلومات الحساب .

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شروط فتح حساب ثاني في الراجحي

لقد وضع البنك عدد من الشروط لتتمكن من فتح حساب أخر بالبنك وأهم هذه الشروط هي :

أن يكون عمر العميل المقدم لفتح الحساب أكبر من 18 عاما ويكون لديه بطاقة هوية.

أن يمتلك العميل من دول مجلس التعاون الخليجي جواز سفر ساري المفعول، وعنوان الإقامة الكاملة في المملكة .

ويجب علي العميل الأجنبي أيضا أن يكون قد تجاوز 18 عاما ولديه إقامة سارية .

أن يكون لدي العميل عنوان بريد وطني، وبريد إلكتروني صحيح .

يجب أن يكون للعميل حساب علي نظام “أبشر” وذلك ليتم التأكد من معلومات الحساب البنكي

يجب أن يكون رقم الهاتف المستخدم في تسجيل فتح الحساب البنكي تم استخراجه من أحد مكاتب خدمة الاتصالات السعودية.

يجب أن يتم موافقة العميل علي الشروط والأحكام لفتح الحساب .

بطاقة الراجحي مدي ومميزاتها

بطاقة الراجحي “مدي” هي عبارة عن بطاقة ذكية يتم الحصول عليها من قبل بنك الراجحي بعد فتح حساب جاري في البنك بديلة للبطاقة المضغوطة، وذلك لما تحتوي عليه هذه البطاقة من مميزات، وأهم هذه المميزات :

تحتوي علي شريحة ذكية تحمي معاملات العميل عند المدفوعات الإلكترونية.

تتوافق مع المعايير العالمية .

توفر العديد من الحماية والأمان للعميل .

تحمي العميل من عمليات النصب والاحتيال .

لا يمكن تزييف البطاقة.

يتمكن العميل من تحديث المعلومات بدون الحاجة إلي تغيير البطاقة .

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