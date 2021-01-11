أعلى 3 شهادات إستثمار في البنوك 2021 وتوقعات أسعار الفائدة

أعلى 3 شهادات إستثمار في البنوك 2021 توقعات أسعار الفائدة، لكل مُهتم بالادخار والاستثمار في البنوك وخاصة شراء شهادات الإستثمار يتابعون التغييرات التي حدثت في أسعار الفائدة خلال السنة الماضية، ومع إنطلاق العام الجديد 2021 أصبح هناك ثلاثة أسئلة مهمة جدا، هل سترتفع الفائدة مرة أُخرى خلال الفترة المُقبلة أم ستنخفض مثلما حدث في العام الماضي؟، هل ستعود الشهادات مُرتفعة العائد مثل شهادات ال 15 % الفترة المُقبلة أم لا؟، ولكل من يُفكر في شراء شهادات استثمار جديدة أو يُجدد شهاداته هل يقوم بذلك الآن أم ينتظر قليلا؟.

أعلى 3 شهادات إستثمار في البنوك

أولا شهادة رد الجميل والتي تختص بالأهالي الذي تجاوز عمرهم 60 عاما حيث أن مدة الشهادة 3 سنوات حيث أن العائد إما سنوي وحينها تكون الفائدة 12 % أو عائد شهري بمُعدل 11.25 %، ثانيا شهادة ذات العائد 11.25 % والذي يتواجد في ثلاثة بنوك فقط هم المصرف المتحد، البنك العقاري، بنك تنمية الصادرات ومدة العائد 3 سنوات كما تتمكن من الحصول على العائد كل 3 شهور، ثالثا الشهادات ذات الفائدة 11 % مثل الشهادة البلاتينية التي توفر عائد شهري لمدة 3 سنوات والتي تتوفر في بنك المشرق والبنك الزراعي وبنوك عدة.

رحلة أسعار الفائدة في 2020

في بداية العام الماضي كانت أسعار الفائدة على الإيداع 12.25 % وعلى الإقراض 13.25 % ، لكن مع نهاية عام 2020 وصلت الفائدة 8.25 % على الإيداع و 9.25 % على الإقراض، وهذا يعني أنه خلال عام 2020 بأكمله تراجعت الفائدة 400 نقطة أي 4 %، ولكن علينا معرفة أن في كل بيان شهري صادر من البنك المركزي يتم توضيح أنه يتم خفض عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وهذا يعني خفض مُعدل الفائدة بين البنك المركزي وجميع البنوك العاملة في السوق حيث تقل أول تزداد البنوك 1 % بحد أقصى عن المُعدل الذي تم تحديده من قبل البنك المركزي.

توقعات أسعار الفائدة 2021

نظرا للانخفاض الذي حدث خلال العام الماضي في أسعار الفائدة، سنوضح لكم ماذا تتوقع بنوك الإستثمار في أسعار الفائدة خلال العام الجاري والتي دائما تكون قريبة جدا من الحقيقة، التوقع الأول من المجموعة المالية هيرميس EFGHERMES والي يُعد أكبر بنك استثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أنه في تقرير البنك للعام الجديد 2021 تتوقع خفض أسعار الفائدة بين 50 إلى 100 نقطة أي بين 0.5 إلى 1 %، كما وضحت أن سعر العائد الحقيقي يتراوح بين 2 إلى 2.5 %، والعائد الحقيقي هو طرح الفائدة الاسمية للبنك من مُعدل التضخم في الدولة.

التوقع الثاني من بنك إستثمار بيلتون BELTONE FINANCIAL والذي يتوقع خفض الفائدة بحوالي 100 نقطة أي % 1خلال العام بأكمله وذلك لدعم الوضع الاقتصادي نظرا للأزمة الراهنة في العالم أجمع، والتوقع الثالث من بنك إستثمار رينيسانس RENAISSANCE CAPITAL والذي توقع خلال العام الجاري خفض أسعار الفائدة حوالي 150 نقطة أي بحوالي 1.5 % وذلك نسبة لتراجع مُعدل التضخم في البلاد، لذا فهو من الصعب جدا استرجاع شهادات الفائدة المرتفعة التي تتجاوز 12 % في الوقت الحالي، لذا إذا كنت تفكر في شراء شهادات إستثمار عليك تحقيق ذلك الآن .