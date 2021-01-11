الحريري عن تشكيل الحكومة: المشكلة بالتمسك بشروط تعجيزية

دوت الخليج :- علق رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري على عرقلة تشكيل الحكومة، معتبرا أن المشكلة داخلية وتكمن في التمسك بشروط تعجيزية تنسف كل ما نصت عليه المبادرة الفرنسية.
وفي بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، قال الحريري: "المشكلة واضحة وعنوانها معروف من قبل الجميع، وهي داخلية عبر التمسك بشروط تعجيزية تنسف كل ما نصت عليه المبادرة الفرنسية، وتقضي على أي أمل بمعالجة الأزمة بدء من وقف الانهيار وصولا إلى إعادة إعمار ما هدمه انفجار المرفأ".
وأضاف: "يعود تكتل (لبنان القوي) الى سياسته المفضلة بتحميل الآخرين مسؤولية العراقيل التي يصطنعها عن سابق تصور وتصميم، وجديده اليوم دعوة الرئيس المكلف إلى تحمل مسؤولياته والقيام بواجباته الوطنية والدستورية فيتوقف عن إستهلاك الوقت ويعود من السفر لينكب على ما هو مطلوب منه وعدم اختلاق العراقيل الداخلية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تأخير عملية التشكيل".
وتابع: "فات التكتل ورئيسه أن الرئيس المكلف قام بواجباته الوطنية والدستورية على أكمل وجه، وقدم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية من اختصاصيين غير حزبيين مشهود لهم بالكفاءة والنجاح، وهي تنتظر انتهاء رئيس الجمهورية من دراستها".
المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"
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