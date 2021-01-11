مقتل 8 من الجيش السورى فى هجوم لـ داعش

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المرصد السورى إن تنظيم داعش شن هجومًا جديدًا على مواقع لقوات الجيش السورى و"لواء القدس" الفلسطينى الموالى له فى جنوب محافظة دير الزور، ما أسفر عن مقتل 5 من الجيش السورى و3 من لواء القدس على الأقل، إضافة إلى إصابة أكثر من 10 آخرين.

ويصعّد تنظيم من وتيرة هجماته على الجيش السورى فى الآونة الأخيرة، ما يعكس صعوبة القضاء نهائيًا على خلاياه التى تنشط فى البادية السورية الممتدة من شرق محافظة حمص وسط البلاد، وصولاً إلى أقصى شرق محافظة دير الزور فى الشرق.