عاجل.. FBI يحذر من احتجاجات عنيفة بالتزامن مع تنصيب بايدن

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية لم تذكر اسمه، أن البنتاجون يعتزم نشر 10 آلاف جندى من الحرس الوطنى فى العاصمة واشنطن بحلول يوم السبت المقبل.

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