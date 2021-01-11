الجزائر : 5 وفيات و225 إصابة يومية بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فى الجزائر، اليوم الإثنين، تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بتراجع 6 حالات عن حصيلة الإصابات المسجلة أمس الأحد.





ومن جانبه، أعلن جمال فورار، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، ارتفاع حصيلة إصابات كورونا فى البلاد إلى 102.369 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 5 وفيات يومية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 2.811 وفاة. كما أكد فورار شفاء 191 حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الشفاء فى البلاد إلى 69.463 حالة، بينما يتلقى 29 مريضًا العلاج فى وحدات العناية المركزة.

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