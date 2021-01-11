البنتاجون يعتزم نشر 10 آلاف جندى فى واشنطن السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - ذكرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، نقلاً عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية لم تذكر اسمه، أن البنتاجون يعتزم نشر 10 آلاف جندى من الحرس الوطنى فى العاصمة واشنطن بحلول يوم السبت المقبل.





وأضافت الشبكة أن القوات التى تم تخصيصها بالفعل لحفل التنصيب بدأت بالوصول. وأوضح المسؤول، حسب "سى إن إن"، أن الجيش ينظر حالياً فى طلبات جديدة من حكومة العاصمة وشرطة الكابيتول الأمريكية ما يعنى إن عدد القوات قد يستمر فى الزيادة. وكانت " سى إن إن" ذكرت فى وقت سابق أن العدد الفعلى قد يصل إلى 13.000 شخص فى وقت تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الذى سيعقد فى 20 يناير الجارى.

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