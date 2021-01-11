البرلمان العربى يرحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

جدة - نرمين السيد - واعتبر العسومى، فى بيان له اليوم، أن هذا القرار من شأنه أن يضع حداً للأعمال الإرهابية التى تقوم بها هذه الميليشيا الإرهابية، سواء الانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب التى تقوم بها بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمنى والحكومة الشرعية، أو استهدافها المستمر لدول الجوار بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، وكذلك تهديدها المباشر لأمن الملاحة الدولية فى منطقة البحر الأحمر، فضلاً عن مساعيها الدائمة لإفشال كافة الجهود السياسية لحل الأزمة اليمنية مما فاقم من معاناة الشعب اليمنى الشقيق.
وشدَّد رئيس البرلمان العربى، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولى خطوات مماثلة ووقف الدعم الذى يقدمه النظام الإيرانى لهذه الجماعة الإرهابية، سواء بالمال أو السلاح أو التكنولوجا العسكرية المتقدمة، لتنفيذ أجندته التخريبية الهادفة إلى نشر الفوضى والدمار والعنف فى المنطقة العربية.
وأكد العسومى فى الوقت ذاته على الموقف الثابت والدائم للبرلمان العربى بشأن دعم كافة الجهود العربية والدولية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية فى جميع أبعادها، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجى وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة وبخاصة القرار رقم 2216.
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