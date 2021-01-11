البرلمان العربى يرحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

جدة - نرمين السيد - واعتبر العسومى، فى بيان له اليوم، أن هذا القرار من شأنه أن يضع حداً للأعمال ‏الإرهابية التى تقوم بها هذه الميليشيا الإرهابية، سواء الانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب التى تقوم بها بحق المدنيين الأبرياء ‏من أبناء الشعب اليمنى والحكومة الشرعية، أو استهدافها المستمر لدول الجوار بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ‏المفخخة، وكذلك تهديدها المباشر لأمن الملاحة الدولية فى منطقة البحر الأحمر، فضلاً عن مساعيها الدائمة لإفشال كافة الجهود ‏السياسية لحل الأزمة اليمنية مما فاقم من معاناة الشعب اليمنى الشقيق.‏

وشدَّد رئيس البرلمان العربى، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولى خطوات مماثلة ووقف الدعم الذى يقدمه النظام الإيرانى لهذه ‏الجماعة الإرهابية، سواء بالمال أو السلاح أو التكنولوجا العسكرية المتقدمة، لتنفيذ أجندته التخريبية الهادفة إلى نشر الفوضى ‏والدمار والعنف فى المنطقة العربية.‏

وأكد العسومى فى الوقت ذاته على الموقف الثابت والدائم للبرلمان العربى بشأن دعم كافة الجهود العربية والدولية ‏بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية فى جميع أبعادها، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون ‏الخليجى وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة وبخاصة القرار رقم ‏‏2216.