الاتحاد الأوروبي: محاولات الهجرة غير القانونية إلى أوروبا في 2020 هي الأدنى...

قالت الوكالة الأوروبية "فرونتيكس"، حارسة حدود الاتحاد الأوروبي البحرية والبرية، إن عدد المهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي قد تراجع في 2020 إلى أدنى مستوى منذ 7 سنوات.
وأوضحت أن "عدد حالات العبور غير القانوني للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي المكتشفة تدنت بنسبة 13 بالمائة العام الماضي بحوالي 124 ألف حالة".
واعتبرت "فرونتيكس" أن لهذا التدني علاقة وطيدة و"إلى حد كبير بتأثير القيود المتعلقة بكوفيد 19 المعتمدة في عدة بلدان".
وأضافت الوكالة بأن عدد محاولات العبور غير القانونية المسجَّلة إلى الاتحاد الأوروبي، بالتالي، "هو الأدنى (...) منذ 2013".
وأكدت الوكالة الأوروبية أن غالبية الذين حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي العام الماضي وتم توثيق محاولاتهم ينحدرون من سوريا أولا فتونس والجزائر ثم المغرب، وأن 80 بالمائة منهم رجال.
من جهتها، قالت صحيفة "غريك سيتي تايمز" اليونانية إن عدد الذين حاولوا الوصول إلى الاتحاد الأوروبي من شرق البحر المتوسط، وغالبيتهم يأتون إلى الجزر اليونانية عبر تركيا، على حد تأكيدها، تراجع بنسبة 76 بالمائة وكان بحدود 20 ألف شخص فقط.
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