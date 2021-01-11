رئيس هيئة الأركان الروسية يبحث مع نظيره الأمريكي قضايا الأمن في العالم 

أجرى رئيس هيئة الأركان الروسية، فاليري غيراسيموف، اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارك ميلي، ناقشا خلاله قضايا الأمن في العالم، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
وقال مصدر في الوزارة لوكالة "إنترفاكس" إن المحادثات تناولت "قضايا ذات الاهتمام المتبادل تتعلق بالأمن والحفاظ على الاستقرار في مختلف مناطق العالم".
وأشار المصدر نفسه إلى أن الاتصال الهاتفي جرى في 11 يناير بمبادرة من الطرف الأمريكي، دون الكشف عن تفاصيله.
وسبق أن أخبرت وزارة الدفاع الروسية بإجراء اتصالات هاتفية بين غيراسيموف وميلي في 27 أغسطس الماضي، (حينما اتهمت الوزارة العسكريين الأمريكيين بمحاولة اعتراض دورية للشرطة العسكرية الروسية في سوريا)، وكذلك في 4 يوليو، و28 فبراير الماضيين، وفي أكتوبر 2019.
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