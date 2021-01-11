عرقل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي تحركا للديمقراطيين من أجل طرح تشريع يحث نائب الرئيس مايك بنس على البدء في عملية تفعيل التعديل الـ25 من الدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب.
الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يعرقلون مسعى لتفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل ترامبمجلس النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل ترامب ويتهمه بارتكاب "جرائم وتجاوزات بالغة"
وسعى الديمقراطيون في المجلس إلى الموافقة على طرح التشريع على الفور للمناقشة، لكن الجمهوريين عرقلوا الخطوة.
كما نشر مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، مشروع قانون يدعو إلى عزل ترامب ويتهمه بارتكاب "جرائم وتجاوزات بالغة" في ظل حادث اقتحام الكابيتول.
واعتبر معدو مشروع القرار أن ترامب حرض أنصاره على اقتحام الكونغرس وممارسة النهب والدمار والقتل فيه، مشددين على أنه أظهر بذلك أنه "سيواصل تمثيل تهديد للأمن القومي والديمقراطية والدستور حال السماح له بالبقاء في منصبه".
ودعت الوثيقة إلى "عزل ترامب ومحاكمته وإبعاده من مكتبه" مع منعه من تولي أي منصب في الولايات المتحدة.
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